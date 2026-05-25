Postup nemohl prověřit, protože nemocnice veškeré související dokumenty skartovala. Podle Zemanova advokáta Marka Nespaly byla skartace dokumentace nezákonná. Napsal to server iROZHLAS.cz.
Podnět Zeman podal v srpnu 2022, mířil na to, že nemocnice v říjnu 2021 vystavila dva přípisy o jeho zdravotním stavu, které předala tehdejšímu hradnímu kancléři Vratislavu Mynáři a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). Po tehdejších sněmovních volbách byla ve hře možnost odejmout prezidentovi některé pravomoci kvůli jeho zdravotnímu stavu.
Podle ředitele kanceláře úřadu Josefa Štípského ÚOOÚ vydal v souvislosti se stížností dvě rozhodnutí. V prvním rozhodnutí vyzval ÚVN, aby zavedla vhodná opatření pro sdělování osobních údajů pacientů.
Ve druhém pak řešil samotnou stížnost Zemana kvůli poskytnutí osobních údajů o zdravotním stavu. Zeman si stěžoval na to, že nemocnice ho o vystavení přípisů ani o jejich obsahu neinformovala. „S ohledem na to, že zásah do subjektivních práv zaručených GDPR v době podání stížnosti již netrval, nemohl ÚOOÚ než stížnost rozhodnutím zamítnout,“ dodal Štípský. Zásah do Zemanových práv netrval právě proto, že zdravotní dokumentace byla skartovaná.
Zeman si prostřednictvím svého advokáta stěžoval právě i na zmíněnou skartaci dokumentů. „Nemocnice je neuchovala ani rok od hospitalizace a skartovala je v rozporu se zákonem,“ uvedl Nespala. Podle ÚOOÚ ale nemocnice dokumenty skartovat mohla, pokud už „pominul důvod tyto uchovávat a není nezbytné tyto uchovávat z jiného důvodu“. Nespala to povazuje za námět k úvaze pro úřad prezidenta republiky o vytvoření takových mechanismů, aby situace bezprostředně hrozící zásahem do ústavního pořádku České republiky nevznikla.
V říjnu 2021 fotografové zaznamenali, jak Zeman při převozu do nemocnice potřeboval podpírat hlavu. V přípisech pro kancléře a Vystrčila bylo uvedeno, že prezident není schopný vykonávat své povinnosti plynoucí z úřadu. Prezidentův aparát to popíral, někteří senátoři a poslanci nicméně prosazovali dočasný převod části pravomocí prezidenta podle článku 66 ústavy.
ÚOOÚ se k tomu ve svém rozhodnutí vyjádřil. „S vědomím, že řadu ústavních postupů je třeba dovozovat výkladem s přihlédnutím ke smyslu a účelu jinak strohých ustanovení, lze článek 66 ústavy považovat za takový právní základ, který umožňuje přístup k některým osobním údajům o zdravotním stavu prezidenta republiky,“ napsal.
1. září 2025