Istanbulská úmluva a dvě petice ve sněmovně. Třídní dělení na muže a ženy není cesta, říká odpůrkyně

1. NÁSILÍ NA ŽENÁCH Zabránit všem formám násilí na ženách je hlavním cílem úmluvy. U domácího násilí se hovoří o ochraně všech jeho obětí, ale s douškou, že „smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost ženským obětem násilí založeného na pohlaví“.

2. TERMÍN GENDER Kritici úmluvy hovoří o tom, že text míří ke zmnožení pohlaví, k nimž se člověk může přihlásit. Dokument ale důsledně pracuje jen s kategoriemi muž a žena. Gender je definován jako „sociálně ustavená role, chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženu a muže“.

3. VÝUKA VE ŠKOLÁCH Do školních osnov se mají začlenit lekce o otázkách rovnosti mezi mužem a ženou či o genderových rolích bez stereotypů. Kritici se domnívají, že to děti povede k předčasné sexualizaci a zmatku.

4. STÍHÁNÍ BEZ VÝJIMEK Trestně stíhány mají být všechny případy genderově podmíněného nebo domácího násilí bez ohledu na to, jestli se stalo mezi příbuznými či manželi. Vyvstala obava, aby to nebylo v rozporu s českým pravidlem, že pokud je pachatelem osoba blízká, lze ji stíhat jen se souhlasem oběti. Vládní analýza došla k závěru, že to v rozporu není.

5. TRADICE NEOMLOUVÁ Článek 12 mluví o „vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“ Vyplynula otázka, jestli se velikonoční pomlázka nedostane mimo zákon. Praxe ve státech, kde už se úmluva ratifikovala, ukazuje, že lidové zvyky se nepotírají.