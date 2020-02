České cestovky: Italská lyžařská střediska zatím nepřijímají kvůli koronaviru žádná zvláštní opatření

Praha Cestovní kanceláře a agentury spíše nepociťují vliv výskytu koronaviru v Itálii na cestovní ruch. Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka se klienti ptají především na provoz lyžařských středisek nebo na situaci na letištích. Lyžařské resorty fungují zatím bez omezení. To potvrdila i tisková mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

„Reakce není nijak zásadní a vyhrocená, nedochází k tomu, že by klienti chtěli zájezdy rušit, nebo že by nechtěli na hory odjet,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Situace ohledně epidemie nového typu koronaviru se nejen v Itálii odráží podle Bezděkových slov na četnosti a typu dotazů na telefonisty call centra.

„Hodně se lidé ptají na logistiku, a to především v exotických zemích. To znamená, zda je čeká na letišti nějaká nepříjemná kontrola, nebo jestli je letiště otevřené,“ zmínil Jan Bezděk. U lyžařských středisek se podle jeho slov klienti dotazují, zda jsou resorty v běžném provozu.„Lidé se ptají na aktuální situaci vzhledem k funkčnosti středisek, hotelů a infrastruktury.“

Benátky i Milán u Invie staženy z nabídky

Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia, přiznala, že již evidují několik stornovaných lyžařských pobytů na toto období. „Storna se řeší individuálně, záleží na cestovní kanceláři, která zájezd pořádá,“ řekla. „Zájezdy do Benátek a Milána jsme stáhli z nabídky, a to do odvolání,“ dodala. Rovněž zmínila, že ti, co si zájezd zakoupili před rozhodnutím cestovní agentury, mohou jednat na základě své volby. Buď mohou zájezd stornovat, nebo tam odjet.

V Lombardii, tedy v jedné ze zasažených oblastí, Invia neeviduje žádné české klienty. Cestující se s agenturou hlavně radí o letních pobytech. Podle slov Řezníčkové se u nich klienti informují o budoucích možnostech a zájezdy neruší. „Radíme zatím vyčkat a nepanikařit,“ konstatovala mluvčí.

Nelze předpokládat, jak se situace bude vyvíjet

Lyžařská střediska svůj provoz zatím neomezují a italské úřady nezasahují zvláštními opatřeními. Mluvčí Bezděk i Řezníčková přiznali, že se nedá předpokládat, jak se celá situace bude vyvíjet.

„Nedá se nijak dlouhodobě predikovat, jak dlouho ta omezení v uzavřených obcích budou trvat,“ zmínil mluvčí CK Fischer. „Nicméně Italové to berou nesmírně vážně a snaží se k tomu přistoupit zodpovědně a mít to pod kontrolou,“dodal. „Situace je samozřejmě velmi dynamická, může se měnit,“ souhlasila Řezníčková.

Situaci monitorují i cestovní kanceláře, které buď minimálně, či vůbec nepořádají zájezdy na sever země, kde byly evidovány první případy úmrtí na nový typ koronaviru v Evropě.„Bezpečí našich klientů věnujeme mimořádnou pozornost a důsledně monitorujeme situaci spojenou s výskytem koronaviru. V případě jakýchkoliv opatření nebo změn budeme klienty informovat,“ řekla mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Jana Ondrejechová.

To pro Lidovky.cz potvrdil i Martin Topol, majitel cestovní kanceláře Quality Tours. Ta se zaměřuje na zájezdy pro seniory. „Situaci se snažíme sledovat, pochopitelně se budeme řídit případnými nařízeními, která by mohla být případně přijata na základě možného vývoje situace s koronavirem,“ řekl.

Panika mezi obyvateli z Livigna

Student Martin Rodigari sdělil serveru Lidovky.cz, že se obyvatelé města Livigno na severu Lombardie koronaviru děsí. „V Livignu žije má teta a strýc, v neděli jsem s nimi mluvil a řešil to. Lidé mají strašný strach a hodně to prožívají, je tu panika,“ řekl. Kromě zavřených škol je podle příbuzných Rodigariho zavřeno i více než polovina barů. „Je období masopustu, což vždy přivedlo hodně turistů, takže to teď není dobré z ekonomického hlediska,“ dodal.