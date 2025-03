Bartoš přestal pít deset káv denně a jde do voleb. Jak oslabení Piráti vyjeli za lidmi

Jedna z prvních zastávek nové pirátské kampaně se odehrává ve Středočeském kraji. Malou výpravu straníků a novinářů vede bývalý předseda Ivan Bartoš, který usedne do čela krajské kandidátky. „Víc nás asi nebude,“ říká omluvně, když zjišťuje, že se na pražském Nádraží Veleslavín na vlak do Kladna sešli jen ve třech.

S loňským odchodem z vlády a později z čela Pirátů přišel o některé praktické výhody. Nyní nemá regionální asistentku, což je znát i hned zkraje výjezdu. Přímo na místo petičního stánku naviguje skupinu podle mapy v telefonu pirátská pomocnice na sociální sítě spolu s novináři.

Bartoš s batohem, čajem v termosce a harmonikou nastupuje do vlaku. Záhy začíná energicky bavit členy svými historkami, od dramatických návštěv zubaře po zákulisí pirátských příspěvků na sociálních sítích.

Bývalý předseda strany je při kladenské kampani od začátku viditelně dobře naladěný. Před pár měsíci tomu tak ale zdaleka nebylo. Po podzimním odchodu z vlády a následně čela strany si musel dát delší oddech. „Měl jsem nedaleko k vyhoření, pil jsem deset káv denně. Když mě viděla moje sestra, jak jsem vystresovaný, řekla mi, ať zkusím omezit kafe. Dny jsou najednou bez kofeinu o hodně delší,“ popisuje poslanec.

Pro rozmýšlení nad svým dalším působením zvolil chatu v Orlických horách. A hrnuly se mu i myšlenky, jestli jeho politická dráha ještě má vůbec cenu. „Pak jsem se ale rozhodl, že musím bojovat dál,“ dodává. Přibral devět kilo a vrátil se s novou energií.

Série volebních porážek

Piráti jen za minulý rok stihli od voličů utržit debakl hned třikrát. Počínaje červnovými eurovolbami, kde neobhájili dva ze tří mandátů. Propad pak pokračoval v září v senátních a krajských volbách, které vedly až k rezignaci celého vedení strany.

V aktuálních volebních průzkumech zatím Piráti zakotvili kolem šesti procent. V únoru jim ale volební agentura NMS Market Research přisoudila dokonce méně než pět procent hlasů, což je poprvé od roku 2017, co by podle jedné z renomovaných agentur skončili mimo Sněmovnu.

Bartoš už sice nebude lákat voliče coby šéf Pirátů, straně ale pomáhá více z pozadí. „Odhaduju, že pokud by se preference Pirátů nevyvíjely pro ně uspokojivým směrem a stagnovaly by někde okolo nejistých pěti procent, Bartoš bude v kampani hrát významnější roli. Sázka na něj možná ještě přijde,“ namítá politolog Daniel Šárovec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V Kladně u petičního stánku u autobusové zastávky na Bartoše občas někdo křikne, že mu fandí. Jinak se v chladném počasí mnoho lidí nezastavuje. Jeden z prvních kolemjdoucích mu ale potřásá rukou a konverzaci zavádí nečekaným směrem. „Nastupuju za pár měsíců do výkonu trestu, nemůžete mi pomoci?“ ptá se. Bartoš s ním chvíli debatuje a následně mu dává své číslo.

Lidé na pirátských akcích stranické změny ale příliš nevnímají. „O politiku se zajímám jen trochu. Ale líbí se mi legalizace a digitalizace. Slyším o Pirátech hodně pomluv, ale sám bych je asi volil,“ říká téměř osmnáctiletý Adam, který bude letos volit poprvé.

„Ani to nevím, upřímně o to se tolik nezajímám,“ odpovídá na dotaz, co říká na změnu ve vedení Pirátů, v jejichž čele nyní po Bartošovi stojí pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Mladí lidé letos patří mezi skupiny, na které strany cílí výrazněji. Jde o několik silných populačních ročníků, celkově o zhruba 400 tisíc lidí.

Být méně konfrontační

Piráti voliče oslovují v kampani nazvané „Máte přání?“. Lidé jim osobně nebo online sdělují, co by chtěli ve své zemi změnit. Témata pak Piráti zapracují do volebního programu. Strana tak od zájemců získává osobní údaje, hlavně e-mailové adresy, aby je pak mohla dál kontaktovat

„Ohlasy od lidí jsou mnohem lepší, než když jim oznamujete sami, co pro ně chcete udělat. Je to méně konfrontační,“ vysvětluje stranický volební manažer Jan Fára Andrš.

Podle politologa Šárovce však tato taktika, kterou provozují i jiné strany v podobném formátu, může značit i na tematickou neukotvenost Pirátů. „Může se pak zdát, že trošku neví, kam kráčet. Čekal bych, že když jde o etablovanou stranu od roku 2009, která byla i ve vládě, už vědí, jaká témata by na voliče mohla působit,“ popisuje.

Piráti kromě nedostatku témat podle Šárovce mají i problém s autenticitou. A to hlavně po odchodu z vlády. „V kampani se bude pravděpodobně objevovat častěji a důrazněji jejich vymezení se vůči čtyřkoaličnímu kabinetu a podtrhnutí sebe sama jako standardního opozičního subjektu, který na rozdíl od hnutí ANO a SPD není populistickým nebo pravicově populistickým hnutím. Nyní volební modely spíš ukazují, že to Pirátům lidé tak úplně nevěří,“ říká politolog.

Vedení strany si ale strategii pochvaluje. „Lidi se ptají na dopravu, bezpečnost či bydlení. Chceme společnou evropskou obranu. Do společného prohlášení stran jsme také prosadili klauzuli o tom, že chceme spolupracovat s USA. Problém je, že z druhé strany není úplně odezva. Že je nutné posílit evropský pilíř obrany, říkáme od roku 2014,“ prohlašuje předseda Zdeněk Hřib, který se ve čtvrtek účastnil stranické akce na pražském Andělu.