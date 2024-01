Jurečka by měl vystoupit před lidmi a omluvit se, míní předseda Pirátů Bartoš

„Ta střelba těsně před Vánočními svátky byla obrovská tragédie a spoustu lidí to zasáhlo,“ řekl Bartoš. Jurečka svou reakcí na situaci podle něj posílá veřejnosti špatný vzkaz. „Mohl by se obrátit na lidi, kteří tam byli, kteří tam ztratili někoho blízkého. Ta věc má hluboký podtext ve smyslu toho, jak by politici měli reagovat,“ dodal.

Bartoš zároveň podotkl, že společenský život se v Praze obnovil jen několik hodin po střelbě. „Pracuji na ministerstvu, které sídlí na Staroměstském náměstí. Několik hodin poté se tam znovu rozjely vánoční trhy a zpívaly se koledy,“ uvedl s tím, že politici v den střelby zrušili svůj program, aby se zúčastnili jednání vlády.

„Myslím, že by Marian Jurečka měl vystoupit k lidem a měl by se omluvit,“ řekl Bartoš. Jurečka se podle něj opírá o rozhodnutí předsednictva KDU-ČSL. Na jeho zasedání se o Jurečkově setrvání ve funkci nehlasovalo, širší vedení lidovců by situaci mělo řešit v úterý.

Na dotaz, zda by požadoval odstoupení ministra, pokud by byl členem Pirátské strany, Bartoš odpověděl, že vnímá hloubku situace. „Taková věc by se nám spíš asi nestala,“ řekl.

Jurečka o víkendu České televizi řekl, že je „připraven zvážit, že by nabídl rezignaci“ kvůli případu vánočního večírku na ministerstvu, který loni v prosinci pokračoval i po tragické střelbě na FF UK.

Jurečka sám aktivně celostátnímu výboru strany nenavrhne, aby hlasoval o jeho odchodu z vlády. Další členové vedení strany na celostátní úrovni i regionů mu většinou vyjadřují podporu, další chtějí vyčkat, protože mají informace jen z médií.

Vánoční večírek ministerstva se konal ve čtvrtek 21. prosince, kdy po střelbě na FF UK v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. První zprávy o obětech tragické události se objevily v médiích krátce po 15:30. Jurečka v pondělí zopakoval, že mobil nesledoval a „v plném rozsahu“ se o situaci dozvěděl až v 18:26, kdy si přečetl textovou zprávu o svolání mimořádného jednání vlády.