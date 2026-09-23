Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bartošovi ukradli akordeon z auta. Po výzvě na internetu se vrátil k majiteli

Autor:
  13:15aktualizováno  13:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kulturní vložka. V přestávce pirátského mítinku ve formě pub kvízu zahrál na...

Kulturní vložka. V přestávce pirátského mítinku ve formě pub kvízu zahrál na akordeon předseda strany Ivan Bartoš. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Kulturní vložka. V přestávce pirátského mítinku ve formě pub kvízu zahrál na...
Kulturní vložka. V přestávce pirátského mítinku ve formě pub kvízu zahrál na...
Pirátská strana a piráti Prahy 1 servírovalii další ze série gulášů pro...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Na snímku kandidátka na...
13 fotografií
Pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi někdo vzal v noci na úterý akordeon přímo z kufru zamčeného auta v pražských Vinohradech. S prosbou o pomoc se hned odpoledne obrátil na členy sousedské facebookové skupiny. Štěstí stálo nakonec na jeho straně, harmoniku o den později získal zpět.

„Ahoj, přátelé, kamarádi a dobří lidé města Prahy. Vyhlašuji pátrání po harmonice,“ napsal v úterý Bartoš na Facebook a přidal upozornění, že auto není trezor, o čemž se právě sám přesvědčil.

Příspěvek s fotografií červené tahací harmoniky značky Hohner s upozorněním „Hledá se“ už dohledatelný není. Příhoda má totiž šťastný konec, nástroj se majiteli hned další den vrátil a Bartoš tak příspěvek smazal.

„Také na základě příspěvku a tipů od lidí se panu Bartošovi povedlo akordeon získat zpět,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí strany Kristina Jochmannová.

Není to přitom poprvé, co o hudební nástroj bývalý šéf Pirátů přišel. V roce 2019 mu rovněž z auta někdo odcizil tahací harmoniku v hodnotě 800 eur, tedy více než dvacet tisíc korun.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.