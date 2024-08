Projde i rok narození 1111. Úředníci Bartošovi ukázali chyby v digitalizaci

Ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš ve středu přišel obhajovat digitalizaci stavebního řízení před členy senátního Výboru pro územní rozvoj. Novela stavebního zákona začala platit od 1. července a zatím od úředníků schytává kritiku. Zástupci stavebních úřadů ve středu do Senátu také dorazili, aby ministrovi ukázali, s čím se potýkají.

Vytýkali mu třeba, že k novému systému nedostali pochopitelný návod. „Na základě pokusů a omylů jsme si vytvořili vlastní manuál,“ řekla vedoucí stavebního úřadu v Teplicích Lenka Mirgová.

Příručka dodaná Bartošovým úřadem se podle ní míjí s praktickým používáním systému. „Je to jako když si koupíte drahý hrnec, o kterém se dozvíte, jaké má funkce, ale už ne jaký recept v něm můžete udělat,“ přirovnala Mirgová.

Systém navíc ani není kompatibilní s dalšími. „Ztotožňuje se mi osoba, která se narodila 11. 11. 1111. Žadatel asi už nevěděl, co tam má napsat, tak si vymyslel datum narození a světe div se, ztotožnil se,“ doplnila.

Další výtku měla k prodlevám při schvalování. Jeden dokument schválila 30. července, ale podepsat se jí ho podařilo až 12. srpna. Domnívá se, že kvůli všem těmto problémům se budou stavební řízení protahovat a úředníkům budou hrozit žaloby. Vedoucí teplického úřadu prý mluví za všechny stavební úřady a vychází ze zkušeností. Úředníci z celé republiky si založili uzavřenou skupinu a v ní si sdílejí zkušenosti.

Kolegyně Mirgové Jana Novotná vzpomněla, jak před 14 lety nastoupila na magistrát. Úřednice, která ji měla zaučit, onemocněla a ona se zvládla v původním systému zorientovat sama. Teď by to nešlo. „Starší systém byl jednodušší,“ poznamenala Novotná. Ministrovi a senátorům další složitosti v systému předváděli přímo na televizních obrazovkách.

„Příliš mnoho rizik a útrap“

Senátor Pavel Fischer jim za ukázky poděkoval. Není členem zmíněného senátního výboru, o komplikacích v novém stavebním řízení si ale dorazil poslechnout. „Bez vás bych nepochopil, jaký je to průšvih,“ uvedl Fischer. Kritičtí byli i ostatní přítomní senátoři.

„Taková změna s sebou nese rizika a útrapy. Domníváme se ale, že je jich až přespříliš,“ prohlásil předseda výboru Zbyněk Linhart (STAN). Místopředseda výboru Hynek Hanza (ODS) nerozumí tomu, proč Bartošovo ministerstvo udělalo úplně nový systém, když v tom starším se úředníkům pracovalo lépe. Senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN) pak Bartošovi připomněl, že část úředníků kvůli složitostem zvažuje odchod z práce.

Slova úřednic z teplického magistrátu potvrdil i zastupující vedoucího odboru stavebního úřadu Mariánské Lázně Jan Forejt. Podle něj musejí úředníci v systému dělat zbytečně moc kroků a administrace žádostí zabere mnohem více času než dříve. „V průměru nám trvá jedna žádost půl hodiny, dříve jsme to nemuseli skenovat a zabralo nám to dvě minuty,“ srovnal Forejt.

Přítomné senátory pak mírně pobavil, když řekl, že ze všech pracovníků u nich na úřadě museli v systému udělat vedoucí pracovníky. Jen oni totiž mají pravomoc žádosti podepisovat.

Bartoš před úředníky a senátory reagoval na některé technické detaily. Podle něj nicméně 1. července spouštěli systém, který splňuje zákonné povinnosti a teprve teď pracují na tom, aby se stavby povolovaly do 30 dnů.

Připomněl i statistky, které pravidelně sdílí na sociální síti X. „600 z 8 tisíc podaných žádostí už bylo nějakým způsobem vyřízeno včetně rozdělování parcel. Chápu, že to v novém systému může být diskomfortní kvůli nějakým technickým funkcím, které do systému doplňujeme. Fakticky ale žádosti systémem procházejí,“ reagoval Bartoš.

Přetížená infolinka

Stavebníci mají počítat s tím, že se systém bude dál rozvíjet i v příštím roce. „Takový je plánovaný harmonogram. Portál stavebníka má fahrplán na rok dopředu,“ dodal. Dále slíbil, že ve čtvrtek vydají manuál, jak zpracovávat kolaudace.

Jedinou větší chybu, kterou v Senátu šéf Pirátů připustil, bylo podcenění obsazení infolinky. Úředníci se na ni mohou obracet pro pomoc, je ale přetížená a ministerstvo nemá dostatek lidí, kteří by mohli na technické dotazy odpovídat.

Od partnerů z vládní koalice dostal Bartoš čas na opravu nového stavebního řízení do konce srpna. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Ondřej Jakob prohlásil, že by jinak měl ministr pro místní rozvoj rezignovat. To šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS se k případnému konci Bartoše vyjadřovat nechce. Po předsedovi Pirátů ale požaduje, aby předložil plán, do kdy je reálné se s problémy vypořádat.

„Čekal bych, že ministerstvo pro místní rozvoj do týdne řekne termín, do kterého většinu problematických a nefunkčních věcí odstraní,“ myslí si Vystrčil. Podle něj Bartoš zatím dostatečně nevysvětlil, proč systém nespustil bez chyb už od 1. července a proč nevyužil ten starší, když byl pro úředníky jednodušší.