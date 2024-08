Bartoše tlačí čas. Na vysoutěžení nového dodavatele digitální podoby stavebního řízení mu zbývá necelý měsíc

Úřad totiž resortu nařídil do konce září ukončit smlouvu se společností InQool, jež systém vytvořila. Podle ÚOHS nebyla zakázka dostatečně transparentně zadána.

„Ministerstvo vypsalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek novou soutěž, a to kvůli nemožnosti dalšího plnění smlouvy po 23. září 2024 s dodavatelem. Náklady na další rozvoj budou záviset na podaných nabídkách v soutěži,“ informovala server Lidovky.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Karolína Nová. Ministerstvo ještě podle jejích slov podal proti rozhodnutí ÚOHS o ukončení smlouvy s InQool správní žalobu a na výsledek se ještě čeká.

To serveru Lidovky.cz potvrdil i Jan Holický, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. „V úterý mě o tom ministr Bartoš informoval. Výběrové řízení by se mělo týkat rozvoje systému, ale ministr zatím nespecifikoval konkrétní úkoly pro nového dodavatele. Ty se pak prý budou specifikovat podle priorit,“ uvedl.

Resort Bartoše se snaží veřejnou zakázku co nejvíce urychlit. A to proto, že na vysoutěžení dodavatele má necelý měsíc. „Zvolili jsme dynamický nákupní systém. Jeho výhodou je vysoká flexibilita, která umožňuje reagovat na míru na potřeby zadavatele a zajistit pružný vývoj projektu,“ řekla Karolína Nová s tím, že se jedná o běžný druh zadávání veřejných zakázek.

Další možnosti byly ale zamítnuty

Nová také již minulý týden upozornila, že na konci září nedojde k zastavení provozu Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ), se kterým od začátku července pracují stavební úřady. Dodaný software a data v systému prý patří ministerstvu a lze na další vývoj díky modulární technologii snadno navázat.

Někteří odborníci v oboru však mají pochybnosti o soutěži již dnes. „Kroky MMR se všechny jeví pozdě. Nejsem expert na zadávání veřejných zakázek, a tak netuším, kdy a co mohli a nemohli zadat, ale především postrádám odbornou diskusi nad zadáním tohoto dalšího kroku,“ řekl předseda České komory architektů (ČKA) Jan Kasl.

Nabízela se také možnost, že by si stavební úřady mohly vybrat. A to mezi současným systémem a programem společnosti VITA software, která měla řadu let na starosti systémy stavebního řízení do červencové digitalizace. Firma již poslala řadě stavebních úřadů e-mail s tím, že má systém připravený a stačí jen, aby Bartošův resort jejich žádost schválil a oba systémy propojil. O to však ministerstvo nestojí.

„Chceme pouze jeden systém a firma VITA má možnost se do soutěže samozřejmě přihlásit. Propojení nového systému digitalizace stavebního řízení a VITA není možné,“ řekla Karolína Nová.

Nešťastní úředníci

Včasná náhrada dodavatele je však důležitá. „Pokud nebude do vypršení smlouvy nový dodavatel, který by systém měl dále rozvíjet, tak to skutečně může být problém a vše by se dále komplikovalo,“ upozornil Jan Holický. Navíc se podle něj nepodaří všechny závady v systému do vypršení smlouvy s původním dodavatelem napravit. Jakékoliv komplikace s opravou by pak dále protahovaly i jednotlivé stavební řízení a následné získání stavebního povolení.

Nejnovější podoba digitalizace stavebního řízení náladě na úřadech nepřispívá. I po téměř dvou měsících od spuštění zaměstnancům stále chybí potřebné znalosti k programu. Systému samotnému navíc pořád scházejí nezbytné funkce a úředníci ho označují za vadný. „Pracovníci jsou ze systému opravdu nešťastní. Atmosféra je špatná. Je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k nějakému veřejnému vyjevení nespokojenosti s programem. To se koneckonců už i děje třeba v podobě mediálních výstupů,“ komentoval Jan Holický.

Mezitím v úterý pověřil premiér Petr Fiala (ODS) tři Bartošovy vládní kolegy – ministra dopravy Martina Kupku (ODS), šéfa resortu průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN) a ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) – aby Bartošovi jejich úřady pomohly při zvládání komplikací s digitalizací stavebního řízení.

„Nepopírám, že se rozběh systému nedaří, jak jsme si představovali, postupně ale dochází ke zlepšování. To je pozitivní, pořád to ale není takové, abychom byli spokojeni,“ uvedl premiér. Záležitost se podle něj týká i velkých infrastruktur. Aby systém fungoval, vyjmenovaní tři ministři se podílejí na řešení situace, řekl Fiala.