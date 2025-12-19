„Muž, který po sobě zanechal významnou stopu.“ Zemřel imunolog a virolog Hirsch

Zemřel virolog a imunolog Ivan Hirsch, bylo mu 79 let. Na webu to v pátek oznámila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK), kde Hirsch působil.
Ivan Hirsch | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Zabýval se výzkumem herpetického viru, jeho pozdější specializací byly mechanismy chronické a latentní infekce viry HIV a hepatitidy typu B a C. V době epidemie covidu se v médiích vyjadřoval i ke koronaviru.

Hirsch vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Bezmála třicet let působil ve Francii, poté se vrátil do Česka na svou „alma mater“. V letech 2016 až 2019 vedl katedru genetiky a mikrobiologie přírodovědecké fakulty, poté byl jejím emeritním profesorem.

Spolupracoval také na řadě výzkumných projektů v Ústavu molekulární genetiky a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

„Profesor Hirsch po sobě zanechal významnou vědeckou stopu, mnoho mladších kolegů mělo možnost čerpat z jeho znalostí a jejich předávání poskytoval profesor Hirsch velmi ochotně a nezištně,“ uvedla v pátek Přírodovědecká fakulta UK.

19. prosince 2025

Koronavirus

