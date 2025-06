Zemřel Ivan Ottis, ikonická postava české petrochemie

Nejtvrdší zkoušce ve všech výše zmíněných oblastech byl vystaven v období, kdy o vlastnictví čtyř strategických českých rafinérií (v Kralupech nad Vltavou, v Litvínově, v Pardubicích a v Kolíně) sváděli nelítostný boj západní, čeští i východní zájemci. V roce 1996 vláda Václava Klause prodala 49 procent nově vzniklé společnosti Česká rafinérská, kam patřily firmy Kaučuk Kralupy a Chemopetrol Litvínov, mezinárodnímu konsorciu Agip, Conoco a Shell.

Ottis se stal generálním ředitelem podniku už o rok dříve (přišel ze státního podniku Čepro), kdy dvě největší české rafinérie byly kvůli chystané privatizaci vyčleněny z holdingu Unipetrol. Aktivně se podílel na vzniku i na částečné privatizaci firmy Česká rafinérská. Ottis ji řídil sedm let do roku 2003, současně byl i členem představenstva mateřského Unipetrolu.

Poté, co vláda Stanislava Grosse v roce 2005 privatizovala 63 procent akcií Unipetrolu (zbytek akcií byl na burze) do rukou polské státní společnosti PKN Orlen, Ottis zůstal členem představenstva a od roku 2006 až 2009 řídil rafinérii Paramo. Poláci jej do Pardubic poslali proto, aby ze ztrátového podniku udělal ziskový, což se mu podařilo. „Do Parama jsme tenkrát šli spolu, ale byl mým šéfem i ve skupině Unipetrol. Ivan byl skvělý manažer a výjimečný člověk,“ řekl o něm pro Lidovky.cz bývalý člen představenstva Unipetrolu (1999-2005) Pavel Krtek, který byl téměř deset let vysoce postaveným finančním manažerem holdingu.

Mezinárodně respektovaná osobnost

„Ivan Ottis byl především profesionálním manažerem, který dobře zvládl nelehkou roli generálního ředitele České rafinérské v prostředí protichůdných zájmů vícero zahraničních akcionářů. Stál u velkých investic a těžkých tržních výzev,“ vzpomíná na něj někdejší šéf Unipetrolu (v letech 1999-2005) Pavel Švarc, který pak do roku 2008 řídil státní podnik Čepro, vlastnící unikátní síť produktovodů po území ČR a benzinové pumpy EuroOil.

Současný generální ředitel Čepra Jan Duspěva se znal s Ivanem Ottisem desítky let a pro Lidovky.cz řekl, že jeho jméno bylo synonymem pro zpracování ropy. „Zasvětil celý svůj profesní život tomuto sektoru průmyslu, v jehož rámci se podílel na vývoji, implementaci i řízení klíčových technologií v oblasti zpracování ropy. Svými znalostmi a osobním nasazením významně přispěl k rozvoji rafinérského odvětví a stal se respektovanou personou i v mezinárodním měřítku. Rovněž byl váženým členem různých profesních sdružení,“ vzpomíná Duspěva s tím, že Ottisův přístup k problémům byl vždy založen na důslednosti, hluboké odbornosti a osobní integritě. „Jeho odchod je nenahraditelnou ztrátou pro celou naši petrochemickou komunitu. Bude nám chybět jako výjimečný expert, zkušený manažer a člověk, který se nikdy nebál prosazovat své názory,“ dodal šéf podniku Čepro Jan Duspěva.

„Ivan Ottis zasvětil několik dekád svého života kralupské rafinerii. Během svého dlouholetého působení v petrochemickém průmyslu připravoval úspěšně zejména klíčovou privatizaci České rafinérské do rukou mezinárodního konsorcia, poté stál u zásadní modernizace kralupské rafinerie, především u výběru a spuštění moderní jednotky FCC (fluidní katalytické zpracování). Výrazně se též podílel i na modernizačních projektech pro litvínovskou rafinérii. V Ivanu Ottisovi ztrácí český petrochemický průmysl zkušeného odborníka a respektovaného manažera, který svou dlouholetou prací výrazně přispěl k rozvoji odvětví. Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině,“ stojí ve smutečném prohlášení společnosti Orlen Unipetrol, ředitel jejíž komunikace Jiří Hájek poslal redakci Lidovky.cz.

Ivan Ottis se i v důchodu věnoval poradenství a spolupracoval na mnoha projektech. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 27. června v obřadní síni na hřbitově v Kralupech nad Vltavou.