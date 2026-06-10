Do důchodu v 72 letech, více peněz pro rodiny. Institut radí, jak na stárnoucí Česko

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  13:53
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Kratší školní docházka i rodičovská dovolená, více peněz pro rodiny a také odchod do důchodu v 72 letech. Institut Solvo, který založila Ivana Tykač, představil desatero opatření, která by měla pomoct zmírnit demografickou krizi. Premiér Andrej Babiš už dříve slíbil, že se body bude zabývat.
Tisková konference Solvo institutu (10. června 2026)

Tisková konference Solvo institutu (10. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference Solvo institutu (10. června 2026)
Tisková konference Solvo institutu (10. června 2026)
Tisková konference Solvo institutu (10. června 2026)
Ivana Tykač slaví v Edenu mistrovský titul Slavie, kterou vlastní její manžel...
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Opatření například navrhují zkrátit základní školu pouze na osm let. Mateřské školy by pro děti měly být povinné minimálně na dva roky, během kterých by se naučily dovednosti nyní vyučované v první třídě.

„Chceme docílit toho, aby se lidé dostávali jako hotoví dříve do svobodného rozhodování. Proč? Protože to souvisí s plodností žen. Víme, že nejvyšší plodnost je mezi 17 a 35 lety,“ komentovala body týkající se školství Tykač.

Studium podle dat institutu trvá příliš dlouho, a i proto mladí lidé řeší téma rodičovství později než v minulosti jejich rodiče.

„Navrhujeme, abychom vzdělávání posunuli do nižšího věku, a proto chceme snížit školní docházku o jeden rok. Chceme aby se i vysoká škola mohla rozložit, aby se založily mikrokredity,“ dodává Tykač. Díky takzvaným mikrokreditům by například žena mohla studovat během mateřské dovolené a kredity si postupně sbírat.

Doporučení strukturálních změn:

  • Osm let základní školy
  • Dva roky povinné mateřské školy pojmou učivo první třídy
  • Jesle a mateřské školy při vysokých školách
  • Flexibilní vysoká škola, mikrokredity a celoživotní vzdělávání
  • Silná podpora rodiny v prvních dvou letech: 400 tisíc Kč ročně pro pečující rodiče
  • Daně a sociální pojištění pracujícího partnera směřují k pečujícímu rodiči, případně prarodiči
  • Tři a více dětí = nulová daň z příjmu matky
  • Lidé bez dětí nemají nárok na předčasný důchod a platí vyšší sociální pojištění
  • Navýšení věku odchodu do důchodu na 73 let
  • Rodičovskou dovolenou mohou čerpat rodiče i prarodiče

Zdroj: Solvo insitute

Zvednout by se měla také peněžní podpora rodičů během prvních let života dítěte. Institut navrhuje zkrácení rodičovské na dva roky s tím, že by během každého roku dostala rodina podporu 400 tisíc korun. Celkem by tak rodina dostávala 800 tisíc korun na dva roky, následně by se ženy měly vracet do práce.

„Ženy jsou v dnešní době strašně emancipované a nechtějí se cítit závisle,“ komentovala to Tykač.

Ke změnám by podle institutu mělo dojít i v oblasti důchodů. Výpočty organizace počítají s odchodovým věkem do důchodu v 72 letech.

„Bez toho se podle našich výpočtů prostě neobejdeme. Máme to namodelováno tak, že do důchodu se chodí v 72 letech,“ řekla Tykač.

Ta data prezentovala už minulý měsíc na konferenci na Úřadu vlády, které se účastnil také premiér Andrej Babiš. Zvyšování důchodového věku rázně odmítl. „To naši voliči nechtějí,“ řekl.

Další body Babiš zváží. „Tohle všechno nechám určitě spočítat. Nejdřív to dáme Schillerové (ministryně financí), aby experti spočítali, co by to znamenalo,“ řekl k doporučením předseda vlády.

Jaké věkové rozmezí považujete za ideální pro odchod do důchodu?

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Do důchodu v 72 letech, více peněz pro rodiny. Institut radí, jak na stárnoucí Česko

Tisková konference Solvo institutu (10. června 2026)

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