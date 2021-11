Ivermektin určený pro léčbu koňů způsobil muži nakaženému covidem mrtvici, tvrdí lékař

„Celý život do sebe sypete sra*ky plný chemie, éček a antibiotik, jste tlustí jak jateční prasata, kouříte, chlastáte, jezdíte bezohledně v autě, necháte si napíchat injekce na záda, ani se neptáte, co v tom je, žerete pastu pro koně, co by odčervila celý stádo, souložíte s pochybnýma prostitutkama, připalujete si kůži v solárku, nedodržujete léčebný režim... Na všechny virózy chcete haldu antibiotik, na blbej opar nejlíp antivirotika celkově... To je jako všechno zdravý?“ rozčiloval se před časem praktik z Červených Peček Štěpán Juška na odmítače očkování.

Jeho slova se nyní potvrdila i Šínovi, jenž při zásahu u bezvládného muže objevil onu Juškou zmíněnou pastu pro koně. „Na místě vidím jako první na stole krabičku s koňskou hlavou, kde je ještě zbytek ‚zázračného’ ivermektinu,“ rozčílil se Šín.

Podle zasahujícího lékaře byl pacient pozitivní na covid-19, nicméně o tom nikoho neinformoval a pustil se do samoléčby.

Imunolog Václav Hořejší pro iDNES.cz upozorňuje, že neexistují žádné solidní studie, které by potvrdily účinnost a lidé by si jej proto neměli ordinovat doma sami.

„Účinnost proti covidu nebyla nikdy solidně prokázaná. Žádný solidní lékař by jim toto naordinovat neměl, není pro to žádný důvod. Někdy si ale myslí, že jsou chytřejší než světové studie a intuitivně si myslí, že by to pacientům mohlo pomoct. V takovém případě by jim asi doktor řekl, jaká dávka by jim neměla uškodit,“ myslí si Hořejší.

Podle Šína zdravotní komplikace způsobil právě ivermektin a jak se později ukázalo, šlo o rozsáhlou mrtvici a z užití zvířecích antiparazitik se bude dotyčný vzpamatovávat dlouho.

„Takže dobře odčervený, ale do budoucna s největší pravděpodobností s neurologickým deficitem,“ posteskl si.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) eviduje již řadu lidí, kteří se předávkovali lékem s obsahem ivermektinu. Prostředek používaný jako antiparazitikum se experimentálně podával i při léčbě covidu-19. Pak se od toho upustilo.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15091 1139,6 Případů 29. 11. 2124 18351,4 Aktivních případů: 58229 4397,0 Mrtvých 2726 205,8 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15320 1106,0 Případů 29. 11. 2098 20540,4 Aktivních případů: 54323 3921,8 Mrtvých 3383 244,2 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8538 1325,6 Případů 29. 11. 1247 20134,7 Aktivních případů: 30764 4776,4 Mrtvých 2037 316,3 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5660 959,5 Případů 29. 11. 681 20536,9 Aktivních případů: 24420 4139,7 Mrtvých 1875 317,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1366 463,6 Případů 29. 11. 144 16942,0 Aktivních případů: 5275 1790,2 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7877 959,5 Případů 29. 11. 1252 17826,9 Aktivních případů: 25290 3080,5 Mrtvých 2502 304,8 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4265 961,3 Případů 29. 11. 524 20880,8 Aktivních případů: 11368 2562,1 Mrtvých 1285 289,6 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5386 976,3 Případů 29. 11. 732 21730,0 Aktivních případů: 15869 2876,7 Mrtvých 1733 314,2 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7048 1348,5 Případů 29. 11. 1064 21986,9 Aktivních případů: 22954 4391,7 Mrtvých 1428 273,2 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5970 1171,0 Případů 29. 11. 588 19196,3 Aktivních případů: 18633 3654,9 Mrtvých 1372 269,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17532 1470,8 Případů 29. 11. 2651 18366,6 Aktivních případů: 65716 5513,1 Mrtvých 3365 282,3 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10878 1721,2 Případů 29. 11. 1332 20802,0 Aktivních případů: 38832 6144,2 Mrtvých 1689 267,2 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9112 1296,2 Případů 29. 11. 881 17264,6 Aktivních případů: 29752 4232,3 Mrtvých 1597 227,2 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17184 1431,4 Případů 29. 11. 2271 20176,4 Aktivních případů: 65271 5436,8 Mrtvých 3495 291,1 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Ministerstvo zdravotnictví umožnilo zdravotnickým zařízením podávat pacientům s covidem-19 v rámci experimentální léčby lék Ivermektin letos v březnu. Předepsání léku mělo záležet na rozhodnutí konkrétního lékaře. Mnozí lidé pak v léku, který byl původně schválen k jiným účelům, viděli naději v době epidemie covidu-19 a snažili se preparát si sami obstarat. Jenže většinou ve složení určeném k veterinárním účelům.

Ivermektin se stal téměř modlou i pro veřejně aktivní odpůrce očkování. Bojuje za něj i bývalý poslanec Lubomír Volný, který dokonce tvrdil, že má informace o plánu na diskreditaci experimentálního léku proti covidu Ivermektin,jehož součástí má být vražda několika pacientů.