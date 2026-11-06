Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nebyl to útok, vyvrací Izrael spekulace kolem tragické smrti české diplomatky

Autor: ,
  12:55aktualizováno  13:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Izraelské úřady podle české diplomacie vyloučily možnost útoku v případu tragického úmrtí třicetileté diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě. Po definitivním uzavření vyšetřování bude české ministerstvo zahraničních věcí seznámeno s kompletním policejním spisem.
Policejní fotografie z místa neštěstí. (29. října 2026)
Diplomatka Klára Schneiderová
2 fotografie

„Při posuzování podobných incidentů je vždy na prvním místě prověřována možnost útoku, která však byla v tomto konkrétním případě vyloučena,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő.

K fatální události došlo ve čtvrtek 29. října dopoledne, kdy vedoucí jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví procházela ulicí se psem a srazila ji dodávka. Přestože záchranáři na místě zahájili resuscitaci, Schneiderová po převozu do nemocnice Shaare Zedek těžkým zraněním podlehla.

Ačkoliv prvotní informace hovořily o ztrátě kontroly nad vozem, bezpečnostní záznamy zachycující stojící dodávku, která náhle vyrazila kolmo přes silnici na protější chodník, vyvolaly řadu dohadů. Řidič byl na místě zadržen a podroben výslechu. Nynější závěr izraelských orgánů o vyloučení úmyslného činu vyvrací spekulace kolem případu.

Klára Schneiderová před nástupem do Jeruzaléma působila jako zástupkyně vedoucího českého úřadu v Ramalláhu. Její nečekaná smrt vyvolala v Izraeli vlnu solidarity – soustrast vyjádřili vrcholní představitelé země včetně ministra zahraničí Gideona Sa’ara i běžní občané, kteří k ambasádě přinášeli květiny.

Nótu zaslala i kancelář premiéra Benjamina Netanjahua, uvedl pro Times of Israel Cyril Bumbálek, náměstek velvyslankyně v Tel Avivu.

„Nečekali jsme takovou vlnu zájmu… mnoho lidí se dozvědělo o její smrti a přišlo na ambasádu, přineslo květiny,“ dodal. „Je to pro nás velmi smutný okamžik, ale zároveň si opravdu vážíme skutečně masivní vlny solidarity a podpory ze všech koutů izraelské společnosti.“

V pondělí byla v jeruzalémské pobočce vyvěšena černá vlajka na znamení smutku a úcty.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.