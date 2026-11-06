„Při posuzování podobných incidentů je vždy na prvním místě prověřována možnost útoku, která však byla v tomto konkrétním případě vyloučena,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő.
K fatální události došlo ve čtvrtek 29. října dopoledne, kdy vedoucí jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví procházela ulicí se psem a srazila ji dodávka. Přestože záchranáři na místě zahájili resuscitaci, Schneiderová po převozu do nemocnice Shaare Zedek těžkým zraněním podlehla.
Ačkoliv prvotní informace hovořily o ztrátě kontroly nad vozem, bezpečnostní záznamy zachycující stojící dodávku, která náhle vyrazila kolmo přes silnici na protější chodník, vyvolaly řadu dohadů. Řidič byl na místě zadržen a podroben výslechu. Nynější závěr izraelských orgánů o vyloučení úmyslného činu vyvrací spekulace kolem případu.
Klára Schneiderová před nástupem do Jeruzaléma působila jako zástupkyně vedoucího českého úřadu v Ramalláhu. Její nečekaná smrt vyvolala v Izraeli vlnu solidarity – soustrast vyjádřili vrcholní představitelé země včetně ministra zahraničí Gideona Sa’ara i běžní občané, kteří k ambasádě přinášeli květiny.
Nótu zaslala i kancelář premiéra Benjamina Netanjahua, uvedl pro Times of Israel Cyril Bumbálek, náměstek velvyslankyně v Tel Avivu.
„Nečekali jsme takovou vlnu zájmu… mnoho lidí se dozvědělo o její smrti a přišlo na ambasádu, přineslo květiny,“ dodal. „Je to pro nás velmi smutný okamžik, ale zároveň si opravdu vážíme skutečně masivní vlny solidarity a podpory ze všech koutů izraelské společnosti.“
V pondělí byla v jeruzalémské pobočce vyvěšena černá vlajka na znamení smutku a úcty.