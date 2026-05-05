Třetina Čechů vnímá Izrael kriticky. Negativní postoj sílí hlavně u mladých žen

  14:30aktualizováno  14:30
Negativní vnímání Izraele v posledních letech v Česku roste, a to zejména u mladých žen. S počínáním židovského státu v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem nesouhlasí takřka polovina z nich. I přesto je kritika Izraele v Česku ve srovnání s Evropou mírnější. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos a Pražského centra pro výzkum míru, které postoje české veřejnosti k této otázce sledují už čtyři roky.
Na pražském Václavském náměstí probíhá demonstrace kritizující útoky Izraele na...

Na pražském Václavském náměstí probíhá demonstrace kritizující útoky Izraele na Pásmo Gazy v reakci na útok ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás. (15. října 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V posledních dvou letech kritické vnímání Izraele v české společnosti stabilně narůstá, od roku 2024 se zvýšilo o sedm procentních bodů na současných 30 procent. Oproti velké části zejména západní Evropy se však Česko nepřipojilo k trendu hromadného anti-izraelského mínění a více než polovina občanů (53 procent) o Izraeli smýšlí neutrálně.

Většina dotázaných nemá vyhraněný názor ani na to, kdo je odpovědný za pokračování konfliktu v Pásmu Gazy. Palestincům přisuzuje odpovědnost 19 procent respondentů, zatímco Izraeli dvanáct procent. I v tomto případě však od začátku války dochází k přeskupení názorů ve prospěch Palestiny a počet kritiků Izraele stabilně roste.

Z dat dále vyplývá, že názor na izraelsko-palestinský konflikt silně souvisí s pohlavím člověka. Podle průzkumu negativně Izrael vnímá až 48 procent dotázaných žen ve věku od osmnácti do devětadvaceti let. Mezi respondentkami staršími třiceti let pak vyjádřilo takový názor 37 procent.

U mužů jsou sympatie k židovskému státu větší, v kategorii 18 až 29 let i 30 až 54 let zaujalo negativní postoj k Izraeli pouhých 21 procent respondentů. Muži od 55 let pak takový postoj uvedli ve 24 procentech.

Výzkumníci navíc upozorňují, že genderový rozdíl je v českém případě charakteristický právě pro izraelsko-palestinský konflikt a nesouvisí tak s projevem obecné tendence žen a mužů hodnotit problémy odlišně. Názor na jiné státy, včetně Ruska nebo Íránu, je u všech občanů totožný bez ohledu na jejich pohlaví.

3. října 2025
