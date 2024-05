Aktivisté žádají konec pedagožky Univerzity Karlovy a přednášky o „genocidě v Gaze“

Vyžadujeme, aby naše univerzity dostály hodnotám, které se zavázaly chránit a prosazovat. Proto jim to dnes, 2. 5. 2024, jdeme říct!



...Za spravedlnost, solidaritu a svobodnou Palestinu



We demand that our universities stand up for the values they claim to represent and protect. That is why today, on the second odd May 2024, we gather to let them know!



...For justice, for solidarity and free Palestine



**THIS IS A REUPLOAD due to technical difficulties