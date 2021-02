Izrael poslal do Česka 5000 vakcín. Dostanou je vojáci, kteří pomůžou na covidových odděleních

PRAHA Z Izraele dorazilo do České republiky pět tisíc dávek vakcín od Moderny. Jedná se o dar od izraelské vlády, která reagovala na dopisy českého premiéra a prezidenta. Očkováni s nimi budou vojáci, aby mohli pomoci u covidových lůžek.

Podle důvěrných zdrojů serveru Lidovky.cz z českých diplomatických kruhů dosedlo v úterý okolo čtvrté hodiny ranní na vojenské letiště v pražských Kbelích letadlo z izraelské metropole Tel Aviv. Na jeho palubě bylo právě pět tisíc dávek vakcíny od amerického výrobce Moderna.

Jedná se o dar od izraelské vlády. Tu oslovili v dopisech premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman s prosbou, zda by se Izrael s Českem nepodělil o přebytečné vakcíny, pokud by to jeho epidemiologická situace umožňovala. Sázka na „nejužší vztahy“, jak izraelsko-české kontakty v dopise popsal Babiš, nyní vyšla. Babiš pro Lidovky.cz příjem vakcín potvrdil a dodal, že se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem o pandemii mluvil opakovaně.

S informací přišel i server Jerusalem Post, podle kterého putují další objemy dávek také do Guatemaly a Hondurasu.

Podle zdrojů serveru Lidovky.cz se prozatím jednalo o jednorázovou akci, zástupci obou států ale mají možnost opětovné pomoci ze strany Izraele probrat na jednáních v druhé půlce března.

Dávky vakcín poputují do Ústřední vojenské nemocnice, kde jimi bude postupně naočkováno až 2500 příslušníků armády, kteří budou vypomáhat u covidových lůžek. Právě nedostatek personálu je klíčovým problémem současné situace.



Podle původního plánu by se na vojáky dostalo nejspíše až někdy v dubnu, díky izraelskému daru bude možné je na pomoc nasadit dříve. Je to o to podstatnější, že náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý včera oznámil, že kapacity lůžek intenzivní péče, sužované právě nedostatkem personálu, se limitně blíží svému maximu.

Diplomatické zdroje serveru Lidovky.cz popsaly, že problém představovala logistika převážení, jelikož vakcína od Moderny by se neměla protřepávat a je nutné ji uchovávat v minus 20 stupních Celsia.