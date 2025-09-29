Izrael vyšle do Prahy nového velvyslance, stane se jím Amir Weissbrod

Weissbrod se věnuje diplomacii tři desítky let, dlouhodobě působil na izraelském ministerstvu zahraničí, například jako vedoucí blízkovýchodního odboru. „Jako první izraelský diplomat vstoupil do Saúdské Arábie s izraelským pasem,“ uvedla mimo jiné ambasáda.
„Česká republika je naším strategickým partnerem. Chci nejen dál rozvíjet spolupráci v oblastech, jako je vodohospodářství, medicína, bezpečnost a kybernetika, ale hlavně víc propojovat mladé z Česka a Izraele,“ uvedl Weissbrod.
Na sociální síti X se nový izraelský velvyslanec Amir Weissbrod představil i v češtině, když přivítal příležitost působit v Praze a poděkoval za dosavadní podporu vztahů mezi oběma zeměmi.