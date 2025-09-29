Izrael vyšle do Prahy nového velvyslance, stane se jím Amir Weissbrod

  12:15aktualizováno  13:16
Novým izraelským velvyslancem v Česku se stane Amir Weissbrod, který dříve působil jako ambasador v Jordánsku. Oznámila to dnes na sociální síti X izraelská ambasáda v Praze. Weissbrod nahradí Annu Azariovou, jíž skončilo čtyřleté funkční období.

Jordánský král Abdalláh II. podává ruku s Amirem Weissbrodem (vlevo) při jeho nástupu do funkce izraelského velvyslance v Ammánu (2. září 2018) | foto: Profimedia.cz

Weissbrod se věnuje diplomacii tři desítky let, dlouhodobě působil na izraelském ministerstvu zahraničí, například jako vedoucí blízkovýchodního odboru. „Jako první izraelský diplomat vstoupil do Saúdské Arábie s izraelským pasem,“ uvedla mimo jiné ambasáda.

„Česká republika je naším strategickým partnerem. Chci nejen dál rozvíjet spolupráci v oblastech, jako je vodohospodářství, medicína, bezpečnost a kybernetika, ale hlavně víc propojovat mladé z Česka a Izraele,“ uvedl Weissbrod.

Na sociální síti X se nový izraelský velvyslanec Amir Weissbrod představil i v češtině, když přivítal příležitost působit v Praze a poděkoval za dosavadní podporu vztahů mezi oběma zeměmi.

