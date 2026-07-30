Po srážce auta, tramvaje a motorky v Libni zemřel člověk. Zenklova byla zavřená

Autor:
  7:57aktualizováno  8:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8. hodiny.

„Zasahujeme u dopravní nehody motocyklu, osobního auta a tramvaje na Zenklově ulici v Praze 8. Na místě je bohužel jeden mrtvý,“ uvedla Policie ČR na síti X po půl sedmé ráno.

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni. (30. července 2026)
Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni. (30. července 2026)
Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni. (30. července 2026)
Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni. (30. července 2026)
28 fotografií

Nehoda ovlivnila také tramvajový provoz. Tramvaj byla vykolejená a ulice byla obousměrně uzavřená. Provoz byl obnoven kolem 8. hodiny.

Na místě zasahovali také zdravotníci. „Zásah stále probíhá, my máme na místě zasahující posádky,“ řekl ráno iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Dopravní nehoda přerušila také provoz MHD mezi Kobylisy a Palmovkou, nasazena byla autobusová doprava X10.

Linky 3 a 24 byly od Masarykova nádraží odkloněny na Náměstí republiky a Strossmayerovo náměstí, dále přes Výstaviště a Trojskou na Kobylisy.

Linka 10 byla ve směru z centra ukončena na Palmovce a v severní větvi jezdila Sídliště Ďáblice - Vozovna Kobylisy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.