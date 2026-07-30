„Zasahujeme u dopravní nehody motocyklu, osobního auta a tramvaje na Zenklově ulici v Praze 8. Na místě je bohužel jeden mrtvý,“ uvedla Policie ČR na síti X po půl sedmé ráno.
Nehoda ovlivnila také tramvajový provoz. Tramvaj byla vykolejená a ulice byla obousměrně uzavřená. Provoz byl obnoven kolem 8. hodiny.
Na místě zasahovali také zdravotníci. „Zásah stále probíhá, my máme na místě zasahující posádky,“ řekl ráno iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Dopravní nehoda přerušila také provoz MHD mezi Kobylisy a Palmovkou, nasazena byla autobusová doprava X10.
Linky 3 a 24 byly od Masarykova nádraží odkloněny na Náměstí republiky a Strossmayerovo náměstí, dále přes Výstaviště a Trojskou na Kobylisy.
Linka 10 byla ve směru z centra ukončena na Palmovce a v severní větvi jezdila Sídliště Ďáblice - Vozovna Kobylisy.
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