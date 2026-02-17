Po zásahu na fakultě kvůli radioaktivitě se prověřuje porušení atomového zákona

  15:53aktualizováno  15:53
Kvůli podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské Libni. Budovu opakovaně zkontrolovali odborníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V úterý ujistili, že nalezený materiál není zdraví nebezpečný.

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na Matematicko-fyzikální fakultě UK kvůli hlášenému možnému výskytu zvýšené radioaktivity. | foto: Samuel Budziňák, Facebook

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informoval v úterý na síti X, že ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany jeho inspektoři znovu detailně proměřili budovu MFF UK.

„Měření potvrdilo, že materiál nepředstavoval pro osoby, které se v budově nacházely, zdravotní riziko. Místo nálezu zůstává znepřístupněno,“ uvedl SÚJB.

„Událostí se nadále zabýváme a mimo jiné šetříme, zda nebyl spáchán přestupek proti atomovému zákonu,“ stojí v příspěvku. Česká policie podle SÚJB v souvislosti s případem vyšetřuje, zda nedošlo k trestnému činu.

V pondělí úřad na síti uvedl, že složky na místě nalezly materiál, který vykazoval „zvýšený dávkový příkon“. Ubezpečil ale, že naměřené hodnoty nepředstavují zdravotní riziko. Pražskou policii o podezření z radiace informoval anonym.

„Prostor byl zajištěn a byla přijata standardní bezpečnostní opatření k omezení pohybu osob v dotčené části budovy,“ stojí dále v prohlášení.

Také v pondělí pracovníci SÚJB ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany na místě detailně proměřili exponovaný prostor i přilehlé místnosti. Odborníci odebrali také vzorky k přesné identifikaci radionuklidu.

Podle úřadu se jedná o běžný postup, který slouží ke stanovení bezpečného způsobu likvidace materiálu. „Na základě výsledků měření a analýz doporučíme další postup v souladu s platnou legislativou,“ doplnil úřad.

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč v pondělí redakci iDNES.cz zásah potvrdil. Popsal, že po anonymním oznámení se hasiči oblékli do chemických obleků. Hasičský záchranný sbor má v Praze specializovanou chemickou službu. V prvotních chvílích zařizovala měření právě ona, uvedl Řezáč.

„Tím, že radiace byla naměřena na místě, na kterém být nemá, tak byla na místo povolána také chemická laboratoř, která to naše měření vždy musí potvrdit, abychom to měli ze dvou zdrojů,“ popsal postup mluvčí.

Ve chvíli, kdy byla radiace ze dvou zdrojů potvrzena, hasičský sbor předal případ do rukou SÚJB, škole a policii. Zásah podle mluvčího trval 3 až 4 hodiny, ale především v důsledku toho, že chemická laboratoř na místo vyjela z Kamenice.

Fotografie zásahu IZS se ihned začaly šířit i mezi studenty na sociálních sítích. Naproti Matematicko-fyzikální fakultě totiž sídlí také studentské koleje 17. listopadu. Polovina oken je namířena i směrem k samotné fakultě. Studenti tak na sítích intenzivně diskutovali o tom, co se za zásahem bezpečnostních složek skrývá.

Matematicko-fyzikální fakulta se nachází v širším komplexu budov Univerzity Karlovy. V oblasti s názvem Pelc Tyrolka se kromě této fakulty nachází také nově postavená Fakulta humanitních studií. V budoucnu má na místě vzniknout rozsáhlý univerzitní kampus.

