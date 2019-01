Arogance moci, zbabělost, zpochybňování justice. Politici komentují Mynářův útok na soud

Praha Vyjádření prezidentova kancléře Vratislava Mynáře na adresu soudců ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) v pátek označil za jednání účastníka soudního sporu, nikoli představitele Kanceláře prezidenta republiky. Kněžínek poznamenal, že mu jako ministrovi nepřísluší vyjadřovat se k procesnímu postupu účastníků soudních sporů. Zdůraznil však, že česká justice má jeho plnou důvěru.

„Ministru spravedlnosti nepřísluší vyjadřovat se k procesnímu postupu účastníků jednotlivých sporů, oni jsou pány sporu a oni rozhodnou o tom, jak budou případně procesně v konkrétní věci vystupovat včetně toho, že samozřejmě mohou vzít svůj návrh, který podali soudu v zákonem stanovených případech, zpět,“ komentoval Kněžínek Mynářovo rozhodnutí stáhnout žalobu.

Předseda pražského městského soudu Libor Vávra zdůraznil, že má v nestrannost svých soudců naprostou důvěru. „Já jsem si jist, že soudci by rozhodli přesně tak, jak by měli. Já v ně mám naprostou důvěru, no a pan kancléř ji nemá,“ konstatoval Vávra.

Fakt, že hradní kancléř nemá důvěru v nezávislost soudců jeho soudu, nechtěl Vávra hodnotit. „Přijde mi, že je to součást politické hry kolem debaty, která se vede už 14 dní, a jenom se to přetáhlo do tohoto příběhu, který s tím doteď neměl nic společného. Nejsem si jistý, že jako soudce bych měl komentovat politické prohlášení,“ řekl.

Soudce Kratochvíl se necítí být podjatý

Soudce pražského městského soudu Jan Kratochvíl se vůči hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi necítí být podjatý. V reakci na Mynářovu argumentaci řekl, že asistentem poslance Ludvíka Hovorky byl před 11 lety a že o jeho pozdějších vyjádřeních o kancléři vůbec nevěděl. Kratochvíl měl společně s dalšími dvěma členy senátu v pondělí projednat Mynářovu žalobu na Národní bezpečnostní úřad ohledně neudělení prověrky, kancléř se ji však v pátek rozhodl stáhnout.

„Subjektivně se vůči panu Mynářovi necítím být podjatý. Nikdy jsem se s ním nesetkal, nemám s ním žádné kontakty,“ uvedl soudce.

„Nejsou mi známy ani žádné objektivní okolnosti, které by mohly mou nestrannost zpochybňovat v očích veřejnosti. Asistentem pana Ludvíka Hovorky jsem byl do roku 2008 a od té doby jsem s ním v minimálním kontaktu, viděl jsem ho asi třikrát. A vůbec nevím, že se nějak vyjadřoval k panu Mynářovi,“ dodal. „Pokud by ta námitka byla vznesena, byla by posouzena v souladu s procesními předpisy a já bych se řídil podle toho,“ podotkl soudce.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala označil zpochybňování nezávislosti české justice od vysokého hradního úředníka blízkého Zemanovi za vysoce nezodpovědné a nebezpečné, šéf TOP 09 Jiří Pospíšil prohlásil stažení žaloby za zbabělé. Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka jde o aroganci moci. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek míní, že kancléř by měl mít prověrku minimálně na stupeň tajné, protože se dostává k velmi citlivým informacím.