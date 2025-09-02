V jablonecké přehradě našli mrtvého seniora, příčinu smrti určí soudní pitva

Autor:
  14:43aktualizováno  14:43
V nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou dnes ráno objevili lidé mrtvého seniora. Podle dosavadních zjištění policie neměl na jeho smrti podíl nikdo další. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená pitva.
Plochy kolem nádrže jsou zaplavené, návštěvníci si tak ručníky nebo deky...

Plochy kolem nádrže jsou zaplavené, návštěvníci si tak ručníky nebo deky nerozloží na pláži u Slunečních lázní nebo třeba u prutu. Místo toho musí volit strmé svahy, na kterých je rekreace značně nepohodlná. (30. června 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Policisté přijali oznámení o nálezu pravděpodobně utonulého muže krátce před půl devátou ránou.

Na místo u hráze ihned vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně potápěčů ze zásahové jednotky v Ústí nad Labem. Policisté vzápětí zjistili, že jde o muže v seniorském věku.

„Prvotním ohledáním těla nebyly zjištěny známky toho, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

