Jablonec chce k úklidu využít uprchlíky z Ukrajiny, práce je hlavně pro ženy

„Vzhledem k předešlé dobré spolupráci s ukrajinskou komunitou jsme se rozhodli v projektu úklidu pokračovat i od ledna,“ vysvětlil tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček. „Nové dohody chceme navrhnout těm uprchlíkům, kteří si nemohou z objektivních či osobních důvodů zajistit jinou práci. Většinou se jedná o ženy, které se starají o své děti a často i o děti svých příbuzných. Proto je pro ně práce na plný úvazek nemyslitelná.“

Podle Řeháčka je práce při zimním úklidu nepravidelná, maximální denní penzum jsou však čtyři hodiny. „Smlouvy budou znít na 300 hodin za celé období, na čtyři hodiny denně, přičemž odměna je stanovená ve výši sto korun za hodinu,“ upřesňuje tajemník.

Jablonec kromě technických služeb a uprchlíků uklízí pracovníci veřejně prospěšných služeb, dobrovolníci a někdy i odsouzení z Věznice Rýnovice.

„Zakoupili jsme dva vozy na svoz nepořádku, přijali čtyři předáky, požadavky na úklid evidujeme a vše dokumentujeme, změny v systému úklidu navrhly také osadní výbory. V tuto chvíli město zajišťuje kromě jiného pravidelný denní úklid cca 284 stání na separovaný odpad, na jaře je uklízeli pouze zaměstnanci Severočeských komunálních služeb, a to jen jednou týdně,“ doplnil Řeháček.

Objem uklizeného odpadu v poslední době narostl. Zatímco od května do srpna pracovníci a dobrovolníci sesbírali celkem 36,9 tuny odpadu, od září do listopadu to bylo již 61,6 tuny odpadu a 1,2 tuny bioodpadu.