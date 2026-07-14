Temelín bude v provozu o dvacet let déle. Je ve výborném stavu, říká šéf úřadu

Mohutné chladicí věže temelínské jaderné elektrárny, z nichž stoupá k nebi pára, jsou už tradičním výjevem v jihočeské krajině. S provozem elektrárny se původně počítalo do 60. let tohoto století, v úterý ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (ANO) oznámil prodloužení jejich provozu o dalších dvacet let.
„Je to naprosto neuvěřitelná zpráva, která jasně ukazuje, že jádro má velkou perspektivu, že je to stabilní zdroj, bez kterého by se Česká republika těžko obešla,“ zmínil.
Havlíček připomněl i to, jak se před několika lety setkal s nepochopením, když přesvědčoval Evropskou komisi, že Česko bude investovat do dalších jaderných bloků. Ocenil, že různé české vlády razily vždy stejnou cestu.
Dva temelínské bloky byly uvedeny do provozu v letech 2000 a 2002. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl, že po dlouhých a velmi podrobných analýzách došli k závěru, že je mohou bezpečně a ekonomicky výhodně provozovat až do let 2080 a 2082.
Podle Beneše se jedná o dobrou zprávu i pro další generace. „Je to významné ekonomické rozhodnutí, které ovlivňuje státní energetickou koncepci i potřebnost nových bloků, které se budou stavět. Dva velké bloky, přes dva tisíce megawattů, pojedou o dvacet let déle a dovedete si představit, že to je významná část energetického mixu České republiky,“ zhodnotil.
Význam rozhodnutí pro Česko zmínil i Havlíček. Spatřuje ho v tom, že republika bude mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do méně stabilních zdrojů a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze. Konstatoval také, že díky němu bude mít země dostatek elektrické energie.
Dobrá zpráva je to podle něj i pro český průmysl. „Prodloužení znamená rovněž další investice, které budou na úrovni přibližně pěti až šesti miliard ročně, a to hovořím pouze o Temelínu. To znamená velkou šanci pro české inženýry, dodavatele, výrobce, kteří dnes ve světě hrají první ligu. Včetně toho, že se už chystáme na malé modulární reaktory. I tam zapojujeme český průmysl,“ dodal Havlíček.
Malý modulární reaktor krátce okomentoval i Beneš. První na českém území by mohl vzniknout právě v Temelíně ve druhé polovině 30. let. „Ladí se přesné datum. Souvisí to s našimi dohodami s ostatními akcionáři společnosti Rolls-Royce SMR, my bychom byli rádi, aby první blok uvedený do provozu byl ve Walesu a v Temelíně by měl být hned ten druhý,“ řekl.
Za výtečný označil bezpečnostní stav temelínské elektrárny i předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Podle něj se jedná o zařízení, které patří svojí kvalitou provozování, ale i technologickou úrovní mezi vrcholová zařízení v globálním měřítku. Kontinuálně hodnotí, zda je elektrárna bezpečná a nic jim neukazuje opak.
Kochánek si proto umí představit, že pokud bude její stav takto dobrý i do budoucna, bude provozována až 80 let. „Není to žádné české specifikum, tento trend vidíme i v jiných zemích, běžně se to děje v USA, ve Francii, britští kolegové takto uvažují, ale vidíme podobné případy i v zemích, které se dříve od jaderné energetiky spíš odkláněly, jako je třeba Španělsko,“ zmínil.
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko) jaderné energetice fandí a rozhodnutí vnímá jako dobrou zprávu pro Jihočechy i celé Česko. Podle něj se ukazuje, že mít v těchto klimatických podmínkách zdroje, které dokáží vyrábět elektřinu takto stabilně a dlouhodobě bez ohledu na počasí, je úžasné.
Připomněl také, že jaderná elektrárna je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. „Jihočeši jsou zvyklí, že tady Temelín je a že řadě z nich, a jsou to tisícovky rodin, přináší velmi stabilní a kvalitní práci,“ podotkl. Projekt měl podle něj velký dopad na sociodemografické složení kraje a blízkých měst, protože do kraje přišlo mnoho inženýrů, kteří v elektrárně pracují.
Havlíček také zmínil ekonomické dopady rozhodnutí. Výsledky ČEZ prý ukazují, že jádro je důležitou součástí jeho ekonomické výkonnosti. „Jinými slovy, skvěle vydělává, a zejména jádro odepsané, což je současné jádro temelínské i dukovanské. To znamená, že prodloužení o dalších dvacet let znamená, že bude mít vysoce pozitivní dopad do ekonomiky společnosti ČEZ.“
Rýpl si i do těch, kteří říkali, že pokud stát ovládne výrobní část společnosti ČEZ, kam patří i jaderné zdroje, koupí si starou výrobu a to efektivní nechá jinde.
„Opak je pravdou. Tím, že získáme stoprocentní kontrolu nad výrobou, a udělali jsme k tomu už první kroky, získáváme rovněž tu část ČEZ, která vydělává velmi solidní zdroje, které ale pochopitelně chceme nechávat v nemalé míře pro rozvoj společnosti,“ uzavřel.