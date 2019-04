Jágr poletí se Zemanem do Číny. Prezident se zúčastní summitu k nové Hedvábné stezce

Praha/Kladno Hokejová legenda Jaromír Jágr doprovodí prezidenta Miloše Zemana na konci dubna do Číny. „Můžu potvrdit, že Jaromír Jágr poletí,“ řekl LN Vít Heral, tiskový mluvčí hokejového klubu Rytíři Kladno, který slavný útočník vlastní.

O Jágrovi se už v minulosti spekulovalo, že se stane tváří hokejového turnaje na olympijských hrách v Pekingu 2022. Česká hokejová hvězda byla v minulosti ambasadorem čínské značky Huawei.

Legendární hokejista se na podzim zúčastnil jednání prezidenta Zemana s čínskou vicepremiérkou Sun Čchun-lan v Lánech. Setkání byl přítomen i někdejší fotbalový reprezentant a současný viceprezident fotbalového Juventusu Pavel Nedvěd, tvář čínské superligy.

Na pracovní cestu do Číny se český prezident vydá 24. dubna, zpět do České republiky se vrátí 29. dubna. Jágr by tedy měl v Česku ještě před odletem stihnout odehrát poslední kolo baráže o extraligu.

Kromě setkání s čínským protějškem Si Ťin-pchingem se Zeman zúčastní summitu k takzvané nové Hedvábné stezce. Zeman poletí do Číny už popáté, opět ho na cestě doprovodí podnikatelská mise, kterou připravuje Hospodářská komora ČR.

