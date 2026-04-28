Už na středu a čtvrtek slibují meteorologové jasno až polojasno. Ve středu dosáhnou nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na severu a severovýchodě republiky místy kolem 9 °C.
V noci na čtvrtek však teploty klesnou i pod bod mrazu, k +1 až -3 stupňům. „V údolích bude ojediněle až k -5 stupňům Celsia,“ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Čtvrtek 30. dubna, kdy se pálí čarodějnice, tak přinese pravděpodobně nejchladnější ráno z celého týdne.
Přes den teploměr dosáhne na 12 až 16 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 11 °C. Vítr bude slabý, přechodně mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 6 m/s.
Prodloužený víkend přinese oteplení
Prodloužený víkend nabídne ideální počasí pro venkovní aktivity i jarní výlety. V pátek 1. května denní maxima vystoupají na 16 až 20 stupňů, v Polabí dokonce až na 22 °C. „Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 3 až -1 °C, očekáváme četné přízemní mrazíky,“ uvedli meteorologové.
Foukat bude slabý proměnlivý vítr, během dne přechodně mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 5 m/s.
V sobotu nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 23 °C. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní o rychlosti 1 až 4 m/s. „Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 °C,“ uvedli meteorologové.
V neděli teploty přes den vystoupají na 19 až 24 °C, ráno se budou pohybovat mezi 8 až 4 °C. V novém týdnu se bude oteplovat i v noci, postupně se teploty usadí mezi 11 až 7 °C.