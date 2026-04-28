Jak bude o prodlouženém víkendu? Meteorologové upřesnili předpověď

  7:09aktualizováno  7:09
Páteční Svátek práce odstartuje první ze dvou květnových prodloužených víkendů. Se čtyřmi dny dovolené se dá získat 10 dnů volna. Jaké bude počasí? Meteorologové slibují slunečno a teploty nad 20 stupňů.
ilustrační snímek

foto: Jan Pešek, MF DNES

Už na středu a čtvrtek slibují meteorologové jasno až polojasno. Ve středu dosáhnou nejvyšší odpolední teploty 11 až 15 stupňů, na severu a severovýchodě republiky místy kolem 9 °C.

V noci na čtvrtek však teploty klesnou i pod bod mrazu, k +1 až -3 stupňům. „V údolích bude ojediněle až k -5 stupňům Celsia,“ uvedli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Čtvrtek 30. dubna, kdy se pálí čarodějnice, tak přinese pravděpodobně nejchladnější ráno z celého týdne.

Přes den teploměr dosáhne na 12 až 16 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 11 °C. Vítr bude slabý, přechodně mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 6 m/s.

Prodloužený víkend přinese oteplení

Prodloužený víkend nabídne ideální počasí pro venkovní aktivity i jarní výlety. V pátek 1. května denní maxima vystoupají na 16 až 20 stupňů, v Polabí dokonce až na 22 °C. „Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 3 až -1 °C, očekáváme četné přízemní mrazíky,“ uvedli meteorologové.

Foukat bude slabý proměnlivý vítr, během dne přechodně mírný severovýchodní až východní o rychlosti 2 až 5 m/s.

Předpověď teplot na konec dubna a začátek května

V sobotu nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 23 °C. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne přechodně jihovýchodní o rychlosti 1 až 4 m/s. „Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 °C,“ uvedli meteorologové.

V neděli teploty přes den vystoupají na 19 až 24 °C, ráno se budou pohybovat mezi 8 až 4 °C. V novém týdnu se bude oteplovat i v noci, postupně se teploty usadí mezi 11 až 7 °C.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.