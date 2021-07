Jak bude o prodlouženém víkendu: tropy nečekejte, bouřky se objeví jen výjimečně

PRAHA Žádné zničující vedro ani prudké bouřky či přívalové lijáky. Meteorologické prognózy přinášejí pro nadcházející „sváteční“ víkend příznivé zprávy, které dají zapomenout na nestálé počasí předchozích dní.

Pro výlet do hor, cyklistické putování či třeba vodácký sjezd to může být ideální prodloužený víkend. Během následujících čtyř volných dní, od soboty 3. do úterý 6. července, se sice na obloze občas objeví nějaký ten mráček a zejména v pondělí může i více zapršet, převáží však příjemná povětrnost. Teploty budou „letní“, avšak tropických hodnot ani zdaleka nedosáhnou.



Sobota přinese nejčastěji polojasné až oblačné počasí s maximálními odpoledními teplotami do 25 °C s tím, že je pocitově zmírní severozápadní až severní vítr. Pokud se objeví déšť, bude to s největší pravděpodobností na horách. V nadmořské výšce 1000 metrů se rtuť zastaví na 18 °C.

V neděli bude podobně jako v sobotu, teploty vystoupají asi o stupeň výš. Také pravděpodobnost, že zaprší, bude vyšší. Výjimečně se může objevit i bouřka. Vítr už bude foukat jen slabý, z proměnlivých směrů.



V pondělí by se podle evropského modelu ECMWF mělo nad Českem objevit více srážek, s největší pravděpodobností v západní polovině území. K večeru by ale přeháňky měly ustoupit. Proměnlivou povětrnost doprovodí západní až jihozápadní vítr do 7 m/s, teploty většinou nepřesáhnou 23 °C.

Úterý by podle prognózy známé v době publikace tohoto příspěvku mělo být už zase převážně slunečné a bez deště. Oproti předchozímu dni stoupnou i teploty až na 26 °C a uklidní se vítr.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Středozemní moře je vyhřáté

Stabilní tepla posledních týdnů na jihu Evropy dostala povrchovou teplotu Středozemního moře na hodnoty, které jsou asi o dva stupně vyšší, než bývá na začátku července běžné. Vyrážíte-li teď na jih k moři, nemůžete se – alespoň s ohledem na koupání v moři – splést.

Jako obvykle je voda nejteplejší na východě Středomoří, tedy při pobřeží Turecka, Kypru, případně Izraele. Turecká Antalya hlásí vodu 27 °C teplou, kyperská Larnaka jen o stupeň méně. Na příjemných 25 °C je vyhřátá voda v okolí většiny řeckých ostrovů, u Sicílie, v jižní Itálii či na Mallorce. A na rozdíl od některých minulých let není třeba se obávat „husí kůže“ ani na populárním chorvatském pobřeží, kde je voda nejčastěji kolem 24 °C.

Poměrně chladné zůstává moře v jižním Španělsku, třeba v okolí Málagy je to jen asi 22 °C. To je dáno přísunem chladné vody z Atlantiku Gibraltarským průlivem.



Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server www.lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.