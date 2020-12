Jak bude o svátcích: na Štědrý večer se prudce ochlazení, sněhu na horách napadne pramálo

Praha V následujících dnech nás čeká počasí jako na houpačce. Extrémně vysoké teploty, panující od úterý na celém území Česka, ukončí Štědrý den a na Hod boží vánoční se probudíme do „normální“ zimní povětrnosti s teplotami většinou pod bodem mrazu.

Typická vánoční obleva, tedy teplé, větrné a vlhké počasí od západu letos dorazilo do českých a moravských krajů s mírným předstihem. Dvouciferné plusové teploty, připomínající spíše pokročilé jaro než zimu, ovšem letos nepotrvají dlouho a v noci z 24. na 25. prosince se asi o deset stupňů ochladí.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Štědrý den bude ještě velmi teplý, větrný a spadnou i nějaké ty dešťové srážky. Maximální denní teploty se dostanou nad deset stupňů, modely předpovídají přeháňky na celém území Česka. To vše proběhne za silného proudění – poryvy větru ze západu mohou i v nížinách přesáhnout rychlost 15 metrů za sekundu.

Zatímco se děti pod stromečkem vrhnou k dárkům, za okny se poměry rychle změní. Teplota půjde o Štědrém večeru prudce dolů a déšť se od středních poloh promění ve sníh. Tato situace se projeví nejprve, zřejmě již odpoledne, v západních Čechách, zatímco na Moravu změna dorazí až později večer či v noci.

Prudké zvraty počasí nejsou sice v české kotlině v prosincovém období ničím výjimečným, ovšem málokdy se tak výrazná změna „trefí“ přesně na Štědrý večer.

Ráno na Boží hod vánoční již bude mrazivé – a to i v nížinách – po intenzivních dešťových srážkách to leckde může klouzat. Denní teploty se už dostanou jen těsně nad nulu, od středních poloh bude panovat celodenní mráz. Mírně tepleji by mělo být na východní Moravě a ve Slezsku. Srážky budou padat ve formě sněhu, případně (v nejnižších polohách) deště se sněhem. Velké množství to ale nebude, i na horách se očekává maximálně pár centimetrů.

Na svatého Štěpána, tedy v sobotu 26. prosince, se počasí stabilizuje: vítr bude vát již jen mírný, zpoza oblaků by se mělo občas ukázat slunce. Noc bude mrazivá, přes den se teploty dostanou nad nulu jen v nížinách, jinak zavládne mráz.

Podobný ráz počasí očekáváme i v neděli 27. prosince. Jen slunečního svitu by mělo být, zejména na Moravě, v porovnání se sobotou o něco více.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz).

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.