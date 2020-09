Jak bude o víkendu: perfektní babí léto. Sobota i neděle slibují krásné slunečné počasí

Téměř jednotvárnou povětrnost předpovídají meteorologické modely pro celé Česko pro nadcházející víkend. Bude slunečno, beze srážek, jen se slabým větrem a maximální teploty se přes den přehoupnou přes dvacet stupňů.

Ne každý rok se to podaří, letos však ano: aktuální přelom astronomického léta a podzimu (ten začne 22. září) provází počasí takzvaného babího léta. Tedy období stabilního slunečného počasí s poměrně vysokými denními teplotami a žádnými nebo zanedbatelnými srážkami.



A přesně takové podmínky v Česku nastanou o nadcházejícím víkendu. Pokud tedy máte třeba z léta nějaký nesplněný turistický cíl, neváhejte: lepší podmínky pro výlet do přírody jako tuto sobotu a neděli hned tak nemusí nastat.

Jedna změna oproti začátku tohoto pracovního týdne ale přece jen přijde – víkendové maximální denní teploty už nebudou atakovat historické extrémy, jako tomu bylo od pondělí do středy. Také noci budou výrazně chladnější.

Sobota i neděle začnou chladnými rány, kdy teploty často spadnou pod 5 °C; zejména v údolních polohách se dají čekat i lehké přízemní mrazíky. Místně vytvořené mlhy bude slunce rychle rozpouštět a teploty budou záhy šplhat vzhůru.

V nížinách a polohách do 500 nadmořských metrů se rtuť teploměru dostane po obědě mírně přes dvacet stupňů – téměř letní vedra jako počátkem týdne to tedy již nebudou, ale venkoncem příjemná pohoda ano. Na pěší turistiku, cyklistickou vyjížďku či pár koleček na inlinech přímo ideální.

Rozsáhlá tlaková výše bude pokrývat celé Česko a meteorologické podmínky proto budou ve srovnatelných nadmořských výškách po celé republice prakticky totožné. I rozdíly mezi sobotou a nedělí budou zřejmě jen minimální – druhý víkendový den může být o něco teplejší, na víc než na 23 stupňů se ale vzduch ani na jižní Moravě či v Polabí neohřeje.

Srážky neočekávají meteorologické modely pro oba víkendové dny žádné a foukat bude jen minimálně, případně bude klid.

Na hory s mikinou či větrovkou

Zamíříte-li do některého z českých a moravských pohoří – což lze to jen doporučit –, nezapomeňte přibalit do batohu teplejší kus oděvu. Na hřebenech Krkonoš či Jeseníků se totiž maximální teploty přes den dostanou sotva na patnáct stupňů, tradičně o něco tepleji bude na Šumavě.

Nadcházející víkend také nabídne zřejmě jednu z posledních možností koupání ve volné přírodě, aniž by člověk musel absolvovat otužilecký kurs. Povrchová vrstva vody se totiž ve vodních nádržích a rybnících stále drží mírně nad dvaceti stupni (např. severočeské Nechranice hlásí aktuálně 22,6 °C), tyto hodnoty však vzhledem ke chladným nocím budou v příštích dnech pozvolna klesat.