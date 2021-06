Česko o víkendu sevřou tropy. V neděli mohou teploty vyšplhat nad 35 stupňů

PRAHA Nadprůměrně teplé počasí, které v Česku panuje již několik dní, o víkendu ještě „přitvrdí“ a je docela dobře možné, že se dočkáme přepisování historických rekordů. Povětrnost bude každopádně ze všeho nejvíc vybízet k tomu, dopravit se někam k vodě či alespoň do hlubokého stínu.

Chystáte-li se o víkendu na pěší výlet, cyklistickou vyjížďku nebo třeba na práci na zahradě, nezapomeňte si přivstat – tak abyste „akci“ stačili ukončit dříve, než rostoucí teplota učiní pobyt na slunci obtížně snesitelný. Horko bude po oba víkendové dny, poprvé v průběhu tohoto kalendářního roku zažijeme teploty vysoko přesahující hranici třiceti stupňů Celsia.



Již noc na sobotu bude teplá, minimální teploty v níže položených oblastech neklesnou pod 15 °C. A záhy po rozbřesku se začne znatelně oteplovat s tím, že odpolední maxima na celém území Česka s výjimkou hor přesáhnou 30 °C. Nejvyšší hodnoty předpokládají meteorologické modely pro Polabí, kde by se maxima mohla dostat i ke 35 °C.

To vše se bude odehrávat za převážně jasné či polojasné oblohy, vát bude jen slabý vítr jižních směrů. V odpoledních hodinách se mohou vyskytnout přeháňky či bouřky, půjde ale spíše o ojedinělé jevy. Větší pravděpodobnost srážek je v západní polovině Česka.

Noc na neděli může být v některých oblastech Česka tropická, což v meteorologické nomenklatuře znamená, že teplota neklesne pod 20 °C. Tento jev nastává v Česku poměrně zřídka, nejčastěji ve městech, kde k němu přispívají rozpálené povrchy z předchozího horkého dne.

Během dne by mělo v neděli být ještě o jeden či dva stupně tepleji než v sobotu, až 37 °C. To znamená, že maximální teploty dosáhnou hodnot asi o 12 stupňů vyšších než je dlouhodobý normál pro 20. červen. Srážky by se měly v odpoledních hodinách objevit jen výjimečně.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Mimořádně vysoké teploty letos signalizují příchod astronomického léta. To začíná v pondělí 21. června, kdy nastane letní slunovrat. Pondělí tedy bude na severní polokouli dnem s nejdelší dobou mezi východem a západem Slunce.



Na území Česka potrvá o slunovratu den přibližně 16 a půl hodiny. Například v Praze technicky v tento den slunce vyjde v 04:52 hod. a zapadne ve 21:15 hod. (hodnoty pro středoevropský letní čas), díky lomu paprsků ovšem ve skutečnosti slunce na obloze uvidíme asi o deset minut déle.

Od úterý se délka dne začne zkracovat, během několika prvních týdnů ale jde o téměř nepostřehnutelné hodnoty – například 30. června bude den v porovnání se slunovratem jen o čtyři minuty kratší.

Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani Lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.