Jak bude o víkendu: Chladno a zamračeno, sobota lepší neděle

PRAHA Podprůměrné teploty, charakteristické pro celý tento týden, se směrem nahoru nepohnou ani o nadcházejícím víkendu. Obloha bude nejprve převážně oblačná nebo dokonce polojasná, neděle ale hlavně na Moravě a ve Slezsku zčásti proprší.

Astronomické léto se kvapem blíží, povětrnost o nadcházejícím víkendu tomu ale příliš nasvědčovat nebude. Nejen že po oba volné dny zůstane rtuť teploměru o hezkých pár stupňů níže než je pro přelom května a června obvyklé, pocitovou teplotu bude navíc snižovat chladný severní vítr.



Pokud máte v plánu nějakou venkovní aktivitu, spíše ji směřujte na sobotu. Ta by měla na celém území buď úplně bez srážek nebo se jen výjimečně vyskytne přeháňka, pobyt na čerstvém vzduchu by to nemělo výrazně pokazit. Mikinu v každém případě, na horách také bundu ale užijete docela jistě. V nížinách se totiž teploty přes den dostanou horko těžko nad patnáct stupňů Celsia, například pro hřebeny Krkonoš či Jeseníků ovšem předpovědní modely počítají s maximy jen kolem sedmi stupňů. Foukat bude studený severák, což může dostat pocitovou teplotu až k bodu mrazu.

Předpověď počasí na sobotu 30. května.

Neděle bude co do teplot podobná jako sobota, zejména na Moravu a do Slezska ale přijde déšť, který může být v odpoledních hodinách i trvalý. Severní vítr nejspíš ještě trochu zesílí, což znamená jediné – nevlídné počasí „jako na vidrholci“, které by spíše než konci května příslušelo začátku dubna.

Poslední květnový víkend bude patřit k těm, kdy možná budete mít pocit, že počasí na vás udělalo „dlouhý nos“. S pondělním návratem do pracovního procesu by se totiž podle předpokladů meteorologických modelů mělo vrátit na oblohu slunce a také se znatelně oteplí na hodnoty přes dvacet stupňů.

Předpověď počasí na neděli 31. května.

Nánosy pylu končí, vzduch je poměrně čistý

Dosti chladné a vlhké počasí posledních dnů přináší dobrou zprávu alespoň pro ty, kteří jsou citlivější na pyl. Zatímco v uplynulých týdnech bylo jeho množství ve vzduchu poměrně vysoké (jednalo se zejména o pyl pocházející ze stromů), tak teď pylová aktivita dřevin pomalu končí. Nastupuje sice „sezóna“ travního pylu, ten ale alergici více pocítí teprve až se opět pořádně oteplí.



Také co do znečištění ovzduší působeného člověkem je aktuální situace docela dobrá – v žádném z českých krajů nepřesahují koncentrace znečisťujících látek imisní limity. Dokonce i v Praze a dalších větších městech obyvatelé dýchají nadprůměrně čistý vzduch.