Jak bude o víkendu: konečně dorazí letní počasí, teploty vyskočí i nad hranici 25 stupňů

Praha Počasí o nadcházejícím víkendu potěší každého, kdo se chystá na výlet, chalupu či třeba pracovat na zahradě. Obloha bude z velké části slunečná a v neděli se teploty dostanou i nad hranici 25 stupňů.

Konečně! Taková emoce se může dostavit při pohledu na víkendovou předpověď počasí. S koncem tohoto týdne totiž skončí i dlouhé období podprůměrných teplot, které v minulých dnech připomínalo spíše konec března než začátek května, a povětrnost se dostane do „normálu“. Jak jsme si tento rok už zvykli, bude to opět změna razantní: zatímco v pátek se ve velké části republiky teploměr vyšplhá s bídou k 10 °C, v neděli budou maxima až o patnáct stupňů vyšší.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Noc na sobotu bude ještě chladná a i v nízko položených částech Česka se čekají přízemní mrazíky – zřejmě půjde ale na nějakou dobu o poslední. S postupujícím dnem vylezou teploty docela rychle nahoru a zastaví se přibližně na 14 až 17 °C. Bude se tak dít na pozadí polojasné či úplně jasné oblohy. Přes den zafouká ještě od západu, už ale ne tak silně jako v průběhu týdne, a k večeru se vítr utiší.



Neděle by měla naplnit definici „krásného počasí“, alespoň ve středoevropském kontextu. Znatelně teplejší ráno, kdy by minimální teploty neměly klesnout pod bod mrazu ani na horách a v nížinách se udrží nad 5 °C, se rozvine do příjemného dne s převažující slunečnou oblohou. Zejména v Čechách by povětrnost měla vytvořit iluzi letní pohody – v západní polovině republiky se maximální hodnoty dostanou nad 25 °C. Na Moravě a ve Slezsku bude zřejmě o něco chladněji, i tak se ale maxima v níže položených oblastech přehoupnou přes dvacítku.

Docela teplo předvídají meteorologické modely i na horách, třeba na hřebenech Krkonoš až 13 °C. Srážky se, podobně jako v sobotu, neočekávají žádné.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Ledoví muži se (asi) konat nebudou

Teplé počasí s minimem oblačnosti se zřejmě udrží i začátkem následujícího týdne, nejteplejším dnem by mohlo být pondělí. Dál už se ale meteorologické modely známé v době publikace tohoto příspěvku poněkud rozcházejí.



Je možné, že počínaje nocí na středu se do Česka dostane vlhký a poněkud chladnější vzduch od západu; i pokud se tak stane, přinese to ale zřejmě jen mírný pokles teplot. O něco chladněji a také vlhčeji by mělo být v Čechách než na Moravě.

Vypadá to tedy, že tzv. ledoví muži (letos připadají Pankrác, Servác a Bonifác na středu až pátek příštího týdne) letos do střední Evropy žádné radikální ochlazení nepřinesou – možná si to „vybrali“ již v předcházejících týdnech.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.