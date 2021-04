Jak bude o víkendu: oteplí se jen mírně, slunce si příliš neužijeme. Obloha většinou zůstane zatažená

Praha Podobně jako minulý týden i tentokrát se počasí na víkend alespoň trochu „umoudří“, zásadní rozdíl to ale ještě nebude. Maximální teploty se až v neděli dostanou kousek nad 10 °C, srážky se objeví spíše sporadicky.

Kdo se těší na jarní pohodu, při níž je možné odložit svetry a deštník a užít si trochu sluníčka, bude si muset ještě pár dní počkat. Hluboce podprůměrné teploty, které v Česku panují již od pondělí, se sice o víkendu posunou o něco nahoru, stále však s ohledem na roční dobu zůstane poměrně chladno. A slunce na obloze vykoukne jen zřídka.

V noci na sobotu ještě teploty klesnou podobně jako v předchozích dnech i v nížinách k nule, od středních poloh se objeví přízemní mráz. Během dne zůstane obloha v celém Česku většinou oblačná či zatažená a maximální teploty v jednociferných hodnotách, snad jen na jižní Moravě by se mohly dostat na 10 °C. Pokud se objeví srážky, budou jen slabé; zhruba od nadmořské výšky 500 až 700 metrů půjde o srážky sněhové.

Neděle přinese o něco teplejší povětrnost, maximální denní teploty by měly v nižších polohách všude překročit hranici deseti stupňů, nejtepleji bude zřejmě opět na jižní Moravě (až 13 °C). Pršet, případně na horách sněžit, bude jen výjimečně, s trvalejšími srážkami modely nepočítají. Stejně jako v sobotu bude pocitovou teplotu snižovat vítr severních směrů, byť už nebude tak silný jako během pracovního týdne.

Potvrdí-li se předpovědní modely, tak příští týden by měl konečně přinést výraznější oteplení, s maximálními denními teplotami kolem 16 °C, bez nočních mrazů a s polojasnou či oblačnou oblohou. To by znamenalo nástup „normálního jara“ a také výraznější probuzení vegetace, které dosavadní chladné počasí nesvědčí.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Střední Evropa jako „pól chladu“

Neobvyklý pohled nabízí v těchto dnech pohled na počasí v Evropě. Střední část kontinentu včetně Česka a částečně též Balkán totiž budou v nadcházejících dnech nejchladnějšími částmi Evropy. Že si mnohem teplejší a slunečnější prostředí užijí třeba obyvatelé Řecka či Španělska se dá předpokládat – například Athény hlásí na víkend teploty kolem 22 °C, Málaga 20 °C –, výrazně příznivější povětrnost než v Česku se ale očekává i v oblastech ležících daleko na sever.



Třeba v Moskvě se o víkendu teploty přes den dostanou za slunečného počasí nad 15 °C, podobně jako ve švédském Malmö. Dokonce i v norském městě Tromsø, daleko za polárním kruhem, by mělo být podobně teplo jako v Praze – a to je, i s přičtením vlivu Golfského proudu, opravdu neobvyklé.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.