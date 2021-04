Jak bude o víkendu: potěší výrazné oteplení, v neděli se maxima dostanou přes dvacet stupňů

PRAHA Mimořádně chladné počasí z počátku tohoto týdne, které připomínalo spíše únor než začátek dubna, se na víkend „překlopí“ do příznivější podoby. Sobota a zejména neděle přinesou příjemnou povětrnost s docela vysokými teplotami; srážky se neočekávají.

Prudké výkyvy teplot během několika desítek hodin neberou od začátku roku konce a další takovou změnu zažijeme o nadcházejícím víkendu. Tentokrát k lepšímu: v sobotu i v neděli bude příjemně „jarně“, často se sluncem na obloze, pohodu nebude kazit ani déšť. Podmínky pro pěší výlet, cyklistickou vyjížďku či práci na zahrádce tak budou ideální.



Noc na sobotu bude ještě poměrně chladná, hlavně při vyjasnění mohou teploty i v nížinách klesnout na nulu či mírně pod ní. Během dne se ale bude rychle oteplovat a odpolední maxima se dostanou na hodnoty kolem 18 °C (v tisíci metrech na horách asi na 10 °C). Na obloze bude převažovat polojasno až oblačno, a to za mírného větru jižních směrů.

Ještě tepleji by mělo být v neděli. Ranní minima se již s výjimkou horských údolí vesměs udrží nad nulou a odpoledne se rtuť teploměru vyšplhá až nad dvacítku – v porovnání se čtvrtkem tak budou maximální teploty asi o 15 stupňů vyšší. Slunce by mělo svítit o něco více než první víkendový den, meteorologické modely předpokládají polojasnou, místy až jasnou oblohu.

Pokud se potvrdí prognózy známé v době publikace tohoto příspěvku, tak teplé a příjemné počasí nedělí skončí a přinejmenším v první polovině příštího týdne se budeme muset připravit na další výraznou změnu – tentokrát směrem dolů. Chladná vlna bude do Česka postupovat od západu, již v úterý by se měla teplotní maxima během dne pohybovat v Čechách jen kolem 6 °C a i do nížin by se opět mohlo vrátit sněžení.

Tyto prognózy se ovšem mohou s časem upravovat. Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Hory stále mají sníh, bude však rychle tát

Chladné počasí posledních dnů v kombinaci se srážkami způsobilo, že v horských oblastech opět přibyl sníh – s ohledem na roční dobu ho tak ve vrcholových partiích českých a moravských hor zůstává poměrně dost. Hřebeny Krkonoš hlásí více než metr sněhu, Jeseníky či Moravskoslezské Beskydy 50 až 80 centimetrů, kompletně „bílé“ jsou i vyšší polohy Šumavy či Krušných hor.



Očekávané vysoké teploty o víkendu, sluneční svit a vítr však povedou k rychlému odtávání sněhu. Na horách a hlavně v podhůří se tak dá očekávat typická atmosféra odcházející zimy a nastupujícího jara: bublající potoky plné vody z tajícího sněhu, rozkvétající louky mezi zbytky sněhové pokrývky, příkré kontrasty mezi osluněnými a stinnými polohami. Máte-li možnost do nějaké takové oblasti vyrazit, nenechte si to ujít – už se to letos nemusí opakovat.

Aktuální podmínky v zájmové oblasti si můžete zkontrolovat např. pomocí webových kamer Českého hydrometeorologického ústavu.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.