Jak bude o víkendu: Před námi je další mrazivý víkend, Česko zůstane pod sněhem

Nadcházející volné dny zřejmě přinesou dosud nejnižší průměrné denní teploty této zimy. V sobotu i v neděli meteorologické modely věští celodenní mráz, především během prvního víkendového dne bude připadávat i sníh.

Leden jak má být – respektive takový, jaký kdysi běžně býval. Třetí lednový víkend přinese atmosféru, která je v nezadržitelně se oteplující střední Evropě stále vzácnější, totiž mrazivé prostředí v kompletně zasněžené krajině.

Již noc na sobotu bude velmi chladná, teplotní minima se dostanou i v nížinách na hodnoty kolem minus deseti stupňů Celsia a v horských kotlinách mohou při vyjasnění klesnout i pod minus 20 °C.

Obloha přes den zůstane zatažená až oblačná, se sněhovými přeháňkami na celém území republiky; slunce se bude objevovat jen sporadicky. Maximální teploty se přes den dostanou pouze k minus dvěma stupňům a pokud vůbec někde v nížinách na chvíli překročí nulu, bude to spíše výjimka. Většina Česka si tedy zapíše tzv. ledový den, tj. souvislých 24 hodin s celodenním mrazem. Zejména na hřebenech severních hor, v Krkonoších a Jeseníkách, se ale maximální teploty nemusí přehoupnout ani nad minus 10 °C. To by v meteorologické hantýrce znamenalo tzv. arktický den, který se v Česku vyskytuje poměrně vzácně.

Již tak nízké teploty bude přes den pocitově snižovat vítr severních směrů. Zejména na horách to může být citelný rozdíl.

Neděle přinese podobně nízké teploty jako sobota – nad ránem běžně pod minus 10 °C, přes den maximálně k minus 2 °C –, na obloze se však ukáže, zejména v Čechách a na Českomoravské vrchovině, více slunce. Morava a Slezsko ještě zřejmě zažije nějakou tu sněhovou přeháňku, mělo by jich však být méně než v sobotu.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz).

Kam na hory?

Podmínky na běžky či sáňkování budou o víkendu velmi dobré, protože srážky během týdne již nahromadily dostatečnou sněhovou pokrývku. A ač sjezdařské lyžařské areály zůstávají kvůli koronaviru nadále zavřené, dá se stejně jako minulý víkend předpokládat nápor tisíců návštěvníků na české a moravské hory. Rada je proto jasná: kdo se chce vyhnout dopravním kolapsům, měl by zapomenout na nejznámější horská střediska. A ideálně využít veřejnou dopravu.

Běžecké stopy budou na víkend upravené ve všech horských oblastech, proběhnout se na lyžích ale vzhledem ke sněhové nadílce nyní lze třeba také v Brdech, na Českomoravské vrchovině či v Nízkém Jeseníku. Leckde už je možné také bezpečně bruslit na zamrzlých nádržích, třeba na Lipně.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu ležela v době publikace tohoto příspěvku nejvyšší sněhová vrstva v Moravskoslezských Beskydech (Lysá Hora, 62 cm). Hřebeny Krkonoš a Jeseníků hlásí 40 až 50 centimetrů, Šumava o něco méně, ale stále dostatek. Navíc se předpokládá, že během pátku ještě sníh připadne.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.