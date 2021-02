Jak bude o víkendu: Studený sever, teplejší jih. Teploty budou rozdělené, přijde déšť i sněžení

Praha Tak zřetelné teplotní rozhraní na ose sever versus jih, jaké slibuje víkendové počasí, jsme už v Česku dlouho neměli. Teploty půjdou dolů všude, nejdříve ochlazení pocítí obyvatelé severněji položených oblastí.

V Chomutově o deset stupňů chladněji než v Brně. I tak mohou vypadat teplotní poměry v neděli, a to díky postupnému přílivu velmi chladného vzduchu ze severu. Kde přesně bude ležet rozhraní mezi touto studenou masou a mnohem teplejším vzduchem na jihu je ale otázka za milion. Meteorologické modely nabízejí různé, značně odlišné možnosti. Zejména regionálně zacílená předpověď počasí je proto pro tento víkend mimořádně nejistá.

Sobota přinese každopádně hodně oblačnosti a na většině území také srážky – v nižších i středních polohách by se ještě mělo jednat o déšť. Na horách, snad s výjimkou Šumavy, ale bude sněžit. Foukat bude jen slabě od východu.

Teploty budou již v sobotu rozdělené jak je zmíněno výše, byť rozdíly by ještě neměly být tak výrazné. Zatímco na severu Čech se denní maxima jen těsně přehoupnou přes nulu (a během dne se bude ochlazovat), jižní Morava bude ještě zažívat téměř jarní pohodu, s teplotami až plus 7 stupňů Celsia.

Noc na neděli nicméně přinese záporné teploty do celého Česka. Během dne pak rtuť teploměru v severní polovině republiky zůstane pod nulou, zatímco jižní Čechy a jižní Morava ještě zažijí teploty do plus pěti stupňů. Na severních horách budou ve stejnou dobu panovat úplně jiné podmínky: na hřebenech Krkonoš či Jeseníků se teplota možná nedostane ani nad minus 10 °C, do toho bude ještě sněžit. Sněhové přeháňky se předpokládají na celém území Česka.

Zvraty teplot přes nulu a četné srážky do toho přinesou po oba víkendové dny nebezpečí náledí či ledovky.

Počátkem příštího týdne by se měl příliv chladného vzduchu dále prohloubit. Pokud se tento předpoklad potvrdí, dočkáme se na začátku pracovního týdne i v nížinách teplot pod minus 10 °C – možná jsou před námi nejchladnější dny letošní zimy.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz).

Sníh na horách odtál jen částečně

Příliv nebývale teplého vzduchu od západu v polovině tohoto týdne přinesl sice výraznou oblevu i na hory, ve vyšších polohách ale sněhová pokrývka zůstala kompaktní. V porovnání s minulou nedělí sněhu ubylo v průměru asi o 15 centimetrů.

Rozměklý sníh vlivem klesajících teplot nyní opět zmrzne a dá se proto čekat zledovatělý povrch. Ten by během soboty mohla překrýt slabá vrstva nově napadaného sněhu. Chystáte-li se na hory, lepší podmínky pro běžkování či skialpy se proto dají očekávat v neděli. Více než kdy jinde se ale tentokrát vyplatí bedlivě sledovat aktualizované lokální předpovědi.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.