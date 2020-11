Jak bude o víkendu: Všude dobře, za kamny nejlíp. Čekáme nevlídné a zamračené počasí

Praha Inverzní charakter počasí posledních dní, kdy hory zažívají slunečnou pohodu a nížiny se dusí pod oblačnou „pokličkou“, naruší před víkendem studená fronta. Velké ochlazení sice nepřinese – teploty se budou držet blízko kolem nuly –, zato oblačnosti bude v sobotu i neděli více než dost.

Pokud jste si na víkend naplánovali výlet či jinou aktivitu venku, zkuste to raději přehodnotit. A chystáte-li se v sobotu či neděli někam autem, tak stojí za to zvážit jiný, bezpečnější způsob dopravy. Pohled na předpovědní modely odhadující počasí o posledním listopadovém víkendu totiž nabádá k jedinému: zůstat doma.

Sobotní ráno bude nevlídné, s teplotami těsně pod nulou a zamračenou oblohou, mnohde také s mrznoucími mlhami. A nezlepší se to ani přes den, naopak: rtuť teploměru popoleze jen o pár chabých dílků nahoru, do nejnižších plusových hodnot, a v mnoha oblastech se k tomu přidá mrholení, které může být mrznoucí. Na horách se čeká slabé sněžení. Tedy počasí typu „psa by do toho nevyhnal“.

O něco větší pravděpodobnost mrznoucích srážek je v severní polovině republiky. Slunce se na obloze může ukázat jen sporadicky, nejspíše na horách – v době publikace tohoto příspěvku modely přisuzovaly největší šanci na alespoň částečně modrou oblohu vyšším polohám Krkonoš a Jeseníků.

V neděli se nevlídný charakter počasí dokonce ještě trochu prohloubí. Teploty se nijak zásadně nezmění – ty ranní teploty tedy budou opět mírně pod bodem mrazu, přes den těsně nad nulou –, ale srážek by v porovnání se sobotou mělo trochu přibýt, hlavně v druhé polovině dne. Mnohde to opět budou srážky namrzající. Na silnicích, leckde zřejmě i na chodnících, to bude každopádně klouzat.

Slunce se na obloze neukáže vůbec a aby toho nebylo dost, již tak značný pocit chladu bude ještě zvyšovat vítr vanoucí ze severních směrů.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz).

Hory na sníh stále čekají

V horských oblastech Česka sice bude o víkendu panovat celodenní mráz, s přírodním sněhem to ale nadále zůstane špatné. V současnosti se ani na hřebenech hor o sněhové pokrývce nedá vůbec mluvit a o víkendu mohou napadnout maximálně jednotky centimetrů sněhu. To nebude stačit ani na běžky.



Dobrou zprávou pro lyžaře je tak alespoň fakt, že minusové teploty by se měly podle předběžné prognózy udržet i po většinu následujícího týdne. Z nebe budou sice vločky i nadále zřejmě padat jen sporadicky, ale celodenní mráz umožní provozovatelům skiareálů vyrobit větší množství technického sněhu. Kdo se už teď nemůže dočkat prvního sklouznutí, ten možná dostane o prvním prosincovém týdnu šanci – to se ale ještě bude upřesňovat.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.