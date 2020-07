Jak bude o víkendu: žádné vedro, občas zaprší. Letní počasí se ani na víkend nevrátí

Za studenou frontou se do Česka na víkend nasune chladnější vzduch, hlavně na Moravě ještě budou doznívat dešťové srážky. Jak jsme si letos již navykli, teploty zůstanou pod letním průměrem, v sobotu dokonce jen mírně překročí dvacet stupňů.

Sobota připraví rozdílné počasí v Čechách a na Moravě. Zatímco v západní polovině republiky se během dne na obloze objeví docela často slunce a srážky budou spíše ojedinělé, východ očekává větší oblačnost i více deště. Hlavně v Moravskoslezském kraji mohou být srážky i trvalejší.



V Čechách bude v sobotu také tepleji, v Polabí či v Praze až 24 °C. Naopak na Ostravsku přestoupí rtuť teploměru dvacítku jen těsně. Foukat bude v celé zemi jen mírně, zato – podobně tomu bylo v minulých týdnech velmi často – od severu. To pocitovou teplotu ještě sníží.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Neděle slibuje podle aktuálních modelů o něco příjemnější povětrnost; takže pokud plánujete výlet do přírody, sport pod širým nebem či třeba větší práci na zahradě, vsaďte spíše na tento den. Oproti sobotě bude asi o dva stupně tepleji a mělo by také méně pršet, hlavně v Čechách. Černého Petra co do srážek budou opět držet obyvatelé či návštěvníci severní Moravy a Slezska, kde má vody spadnout nejvíce.

Na horách bude po oba víkendové dny poměrně chladno: hřebeny Krkonoš či Jeseníků čekají maximální teploty jen kolem 12 °C, na Šumavě bude o dva stupně tepleji. Dešťových přeháněk se v horských oblastech může vystřídat hned několik za den, hlavně během soboty.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz.

Středozemní moře je vyhřáté, nejvíc u Turecka a Kypru

Zatímco teploty vzduchu se ve střední Evropě již několik týdnů drží spíše pod průměrnými hodnotami příslušnými k této roční době, na jihu kontinentu panuje stabilní letní počasí a tomu odpovídají i povrchové teploty moře. Ty v naprosté většině letovisek garantují příjemně teplé koupání.

Jak je pravidlem, nejvíce je moře vyhřáté ve východní části Středomoří. U jižních břehů Turecka se povrchová teplota vody dokonce blíží tropickým hodnotám, Antalya hlásí 29 °C. Moře „teplé jako kafe“ je také kolem Kypru (26 až 27 °C). Než se ale do těchto zemí vydáte, nastudujte si aktuální cestovní omezení, např. na webu českého ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Moře u pobřeží snáze dostupného Chorvatska je sice o poznání chladnější (jen kolem 22 °C), ale stále se ke koupání hodí. Voda kolem Mallorky hlásí hezkých 25 °C, jižní Španělsko o stupínek méně. Z frekventovanějších jižních destinací je moře nejchladnější v Portugalsku, což působí vliv otevřeného Atlantiku – hlavní dovolenková oblast Algarve hlásí vodu „zahřátou“ jen těsně nad 20 °C.

Uvedené hodnoty povrchové vrstvy vody platí pro volné moře; v chráněných zátokách mohou být o něco vyšší.

Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server www.lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.