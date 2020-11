Jak budou vypadat přijímačky na střední školu? Jejich podoba teprve vzniká, existuje více variant

Praha Po přestávce, kdy se učili pouze z domova, se v pondělí 30. listopadu vrátí deváťáci do školních lavic. Proč z celého druhého stupně právě oni? Jsou v posledním ročníku a čekají je přijímačky na střední školy. Proto je důležité, aby co nejdříve dostali „plný servis“ a nebyli odkázáni jen na online výuku, která nenahradí kontakt s učitelem.

O podobě jarních přijímaček v covidové době se přitom rozhoduje právě v těchto dnech. Je nejvyšší čas. Ve stejné pondělí, kdy se deváťáci vrátí do škol, je totiž termín podávání přihlášek na středoškolské obory, kde je podmínkou přijetí talentová zkouška. Ostatní uchazeči mají čas do 1. března příštího roku.

„Ministerstvo školství pracuje s několika variantami. Konečná verze přijímacích zkoušek bude představena na konci listopadu,“ sdělila pro Lidovky.cz tisková mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Na zveřejnění podoby přijímaček tlačí i pedagogové sdružení v Učitelské platformě. „Opakovaně požadujeme včasné a transparentní informace pro učitele, vedení škol, žáky i rodiče, zda a v jaké podobě budou probíhat jednotné přijímací zkoušky,“ zdůrazňuje její předsedkyně Petra Mazancová. Důvodem je mimořádná situace ve školství a nucený přechod na distanční výuku.

Jak to nakonec bude v dubnu vypadat v praxi, hodně záleží na dalším vývoji epidemiologické situace. „Možná vás překvapím, ale myslím, že pokud deváťáci opravdu nastoupí do škol ještě v listopadu, mohly by přijímačky proběhnout vlastně úplně normálně,“ řekl pro Lidovky.cz prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Podle harmonogramu schváleného v pátek vládou by se měli žáci devátých tříd vrátit do škol příští pondělí.

„U přijímacích zkoušek je nutné především co nejdříve jasně říct, jaký bude scénář v tomto školním roce, tedy zda proběhnou standardním způsobem, či bude nutná nějaká úprava. I za této situace upřednostňuji konání jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech vzdělání,“ řekl pro Lidovky.cz předseda Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA a zároveň ředitel pražské Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček.



Česká školní inspekce (ČŠI) navrhuje ministerstvu školství, jež má při rozhodování konečné slovo, zvážit možnost konat přijímací zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů pouze na středních školách, které evidují převis uchazečů.

Jeden, či dva termíny?

Při přípravě žáků ČŠI radí kvůli dlouhodobému výpadku prezenční výuky zvážit zavedení opatření, která sníží tlak na školy, učitele, žáky i rodiče. „V této souvislosti doporučujeme specifikovat pro základní školy výstupy podstatné pro další vzdělávání a k nim stanovit učivo, jehož prostřednictvím by mělo být výstupů dosaženo. Takto specifikované výstupy pak doporučujeme navázat na obsah přijímacích zkoušek s cílem vymezit, na jaký obsah se přijímací testy budou zaměřovat a co naopak lze nyní ve výuce upozadit,“ uvedl pro Lidovky.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Tento přístup vítá ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě Jaroslav Jirásko, který u svých žáků vidí mezery ve vzdělávání způsobené zavřením škol. „Současní deváťáci zatím nechodili sedm měsíců do školy – od března do června a v říjnu a v listopadu – a vzdělávali se distančně. Školní rok má deset měsíců, tak to je vlastně necelý školní rok ztráta. O distanční výuce se už teď ví, že není tak efektivní jako prezenční. Čili došlo k velké nespravedlnosti u letošních deváťáků v tom, že neměli standardní šanci se ve škole vzdělat,“ vysvětlil pro Lidovky.cz s tím, že individuální konzultace učitelů s jednotlivými žáky představují pouze jedno z podpůrných opatření, které nedokáže nahradit klasickou výuku.

„Proto vítám iniciativy učitelských spolků a asociací, aby přijímací zkoušky zohlednily situaci způsobenou koronavirem. Líbí se mi požadavek Učitelské platformy, která požaduje včasná transparentní pravidla a termíny, zohlednění výpadku škol při tvorbě zkoušek, úpravu váhy pro přijetí a také předem připravené funkční online zkoušky pro případ dalších vln pandemie,“ vyjmenoval Jirásko.

Shoda nepanuje mezi jednotlivými pedagogy v otázce, zda by se přijímačky měly konat v jednom, či dvou termínech.

„Rozhodně by se nemělo opakovat faux pas z loňska jen s jedním termínem přijímacích zkoušek. Důležité pro žáky je mít termíny dva,“ tvrdí ředitel Jirásko, který se v tomto názoru shoduje se stanoviskem Učitelské platformy.

Opačný názor zastává jeho kolega Zajíček, který s ohledem na epidemiologická rizika nepovažuje za rozumné přijímací zkoušky dvakrát opakovat. Jeden pokus je podle něj zcela dostačující, což se ukázalo i v minulém školním roce. „Navíc i dlouhodobé statistiky Cermatu prokazují, že opakování zkoušky nemá velký statistický význam. Opakování pomůže jen velmi malému procentu uchazečů,“ řekl.

Důležité je podle Zajíčka především to, aby přijímačky proběhly ve stanoveném termínu a neodkládaly se. „Loňský odklad působil značné problémy s dalšími koly na některých školách a i z pohledu uchazečů a jejich rodičů nebyl dobrý. Byl zde velký prvek nejistoty a vše se neúměrně protahovalo až do závěru prázdnin, což nikomu neprospělo,“ vysvětlil.