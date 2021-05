Jak dlouho funguje vakcína proti covidu? Stát říká devět měsíců, experti s ním nesouhlasí

Praha Devět měsíců po očkování je ochrana proti covidu spolehlivá. Alespoň podle nového mimořádného nařízení ministerstva zdravotnictví. Bezpečný interval, který se počítá od první dávky, člověku umožní se po stanovenou dobu vyhnout povinným testům třeba při vstupu na restaurační zahrádky.

Resort platnost očkování stanovil o víkendu, vypadá to však, že se ještě změní. „Měla by být delší. Podle mě se potvrdí, že vakcína chrání déle než devět měsíců,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Ostatně v podobném duchu se v neděli vyjádřila i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Čekejme, že během letního období zveřejní výrobci závěry svých studií a dojde k prodloužení této lhůty minimálně o další tři měsíce,“ uvedla pro Českou televizi.

Chlíbek navíc upozorňuje, že pro nově stanovený interval mu chybí data. „Netuším, kdo a proč vymezil limit devíti měsíců, není to vědecky opodstatněné. Jako Česká vakcinologická společnost jsme se k tomu určitě nevyjadřovali,“ prohlásil epidemiolog, s nímž souhlasí i jiní odborníci.

„Nevylučuji, že devět měsíců může být v pořádku a že to může být i déle, ale nevím o studiích, které by rozhodnutí resortu vysvětlovaly,“ řekla serveru Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy. Na zdůvodnění lhůty se server Lidovky.cz zeptal i tiskového odboru ministerstva zdravotnictví, ten ale do uzávěrky novin neodpověděl.

Jak dlouho vydrží imunita po vakcínách proti covidu, zatím není jisté. Očkuje se po příliš krátkou dobu. Výrobci vakcín ale na výzkumech setrvale pracují. „Existují studie, které potvrdily, že ochrana je minimálně šestiměsíční. Z toho můžeme usuzovat, že by mohla být i dvanáctiměsíční, většinou to tak je,“ vysvětlil Chlíbek s tím, že proto mu interval tři čtvrtě roku nedává smysl.

„I sami výrobci vakcín tvrdí, že v tuto chvíli přesnou délku ochrany očkovaného neznají. Zatím nebylo stanoveno, po jak dlouhé době je potřeba přeočkovat,“ uvedl pro Lidovky.cz epidemiolog Chlíbek.

Otázkou také je, co nastane, až lidem devítiměsíční lhůta uběhne. Kupříkladu pro očkované v lednu vyprší už v září. Mohlo by to pak zkomplikovat systém vakcinace, kdy by do očkovacích center docházeli lidé pro první dávku a zároveň i jedinci kvůli přeočkování.

„Pokud by se ona lhůta stanovila na dvanáct měsíců, tak by to v tomto ohledu dost pomohlo,“ poznamenal Chlíbek. Jeho kolega z České vakcinologické společnosti Daniel Dražan by strop pro to, dokdy vakcíny spolehlivě fungují, zatím vůbec nevymezoval. „V současné době to nemůžeme nijak ohraničit. Až padne doporučení k přeočkování, pak bychom měli stanovit platnost ‚očkovacího‘ certifikátu,“ řekl serveru Lidovky.cz pediatr Dražan.

Certifikát o ukončené vakcinaci dostává očkovaný po druhé dávce. Každé očkovací centrum jej posílá pacientovi na mailovou adresu, již zadal při registraci. Doklad mu pak usnadní krom jiného i cestování do ciziny; certifikát vyžadují například sousední Rakousko a Polsko. Očkování v Česku platí i jako „vstupenka“ ke kadeřníkovi či na zahrádky restaurací.

Dražan by platnost certifikátu zatím časově neomezoval a počkal by na výsledky studií a zejména na vyjádření regulačních orgánů – pro ČR je závazné stanovisko Evropské lékové agentury. „Nicméně devět měsíců je pro mě v tuto chvíli přijatelných, protože lhůta ještě nikomu neuplynula,“ doplnil člen České vakcinologické společnosti.

Přeočkování? Nutnost

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) se bude ochranou po očkování zabývat ve čtvrtek. Viroložka Ruth Tachezy, členka MeSES, už včera připustila, že si netroufá odhadovat, zda imunita vydrží třeba šest měsíců, či až dva roky. Odborníci se však shodují, že přeočkování bude nutné, a to zejména kvůli novým mutacím koronaviru. „Předpokládá se, že tady budou cirkulovat i jiné varianty, pak bychom museli lehce poupravit složení vakcín,“ řekl epidemiolog Chlíbek.

Experti přirovnávají budoucí očkování proti koronaviru k tomu proti chřipce. „Nepřevládne-li varianta viru, jež by zcela unikala imunitnímu systému, je možné, že budeme přeočkovávat jednou dávkou stávajících vakcín jen věkovou skupinu například nad 65 let, kde bude vyšší riziko reinfekce,“ řekla Tachezy. Mladší jedinci bez zdravotní indispozice by se dalším injekcím mohli vyhnout úplně. V souvislosti s očkováním premiér Babiš zmínil, že Česko by mohlo brzy nabídnout očkování proti covidu i dětem od 12 let. Podmínkou je schválení vakcíny od Pfizer/BioNTech pro tuto věkovou kategorii Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.