Jak dnes žije spartakiádní vrah Jiří Straka? Prý poklidně. Je ženatý, stará se o vnuka

Jiří Straka v 80. letech nechvalně proslul jako sériový zabiják. Přezdívalo se mu spartakiádní vrah. Po 9 letech vězení a 10 letech soudem nařízené ústavní léčby se dostal na svobodu. Přestěhoval se na sever Moravy, změnil si jméno a na dlouhé roky zmizel pozornosti médií. Jak žije dnes?

Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě (21.prosince 2004) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Jiří Straka se stal hlavní zápornou postavou kriminální série Metoda Markovič: Straka, která v těchto dnech běží na Oneplay. Mladistvého vraha v ní hraje Maxmilián Kocek.

Kde žije spartakiádní vrah Straka v roce 2026?

Ve skutečnosti je Jiřímu Strakovi dnes již 56 let a žije pod změněným jménem na severu Moravy. Jeho bydliště vypátral redaktor extra.cz, se samotným Strakou ale nemluvil. Jeho osobní život a práci redaktorovi popsala údajná spolupracovnice, jejíž jméno server neuvedl. Co o Strakovi řekla?

„Znám jeho rodinu. Jeho manželku znám už patnáct let. Vím, že se strašně hezky odmalička staral o vnuka už od miminka, který je synem jeho vyženěné dcery. Nic špatného jsem na něj neslyšela,“ prohlásila žena, která se se Strakou potkává v práci. Bývalý zločinec pracuje jako balič zboží v supermarketech. Žije ve Slezsku a za prací jezdí například do Karviné nebo Havířova.

Straka podstoupil kastraci

O vyženěného vnuka se podle ženy stará proto, že jeho matka byla či je zdravotně indisponovaná.

Vlastní děti Straka mít nemůže, jednou z podmínek jeho propuštění na svobodu bylo to, že podstoupí kastraci. Souhlasil s tím a později v reportáži Radka Hromuška v České televizi uvedl, že ve skutečnosti byl „vykastrován“ mnohem dříve.

K připomenutí událostí, které ovlivnily jeho život, si nechal některá data nechal vytetovat: 24. 6. 87 - den, kdy mu ve věznici rozkopali přirození, 14. 7. 87 - den, kdy ho málem oběsili a 19. 1. 89 - den, kdy byl vykastrován. Naopak navrženou stereotaktickou operaci mozku, která měla změnit jeho chování, Straka odmítl.

Tento radikální přístup k léčbě sexuálních deviací má za cíl ovlivnit centrum sexuálního chování v mozku, přesněji řečeno v hypothalamu. Dnes se už ale neprovádí, podle odborníků jde o zastaralou a přežitou metodu s neprůkazným účinkem.

Spartakiádní vrah Jiří Straka

  • Narodil se v roce 1969 jako druhé ze tří dětí, v úplné rodině v Praze.
  • Zavraždil 3 ženy, u dalších 2 se o vraždu pokusil.
  • Byl v prosinci roku 1985 odsouzen k trestu 10 let vězení, což byl vzhledem k jeho věku 16 let maximální možný trest.
  • V roce 1994 byl propuštěn, vězení mu o rok zkrátila Havlova amnestie.
  • 10 let strávil v ústavní léčbě, z níž ho soud propustil koncem roku 2004.
  • Změnil si jméno, je ženatý, pracuje, žije poblíž hranic s Polskem.
  • Jeho zločiny a jejich vyšetřování se staly námětem série Metoda Markovič: Straka.
  • Již v minulosti byl o Strakovi natočen dokument ČT Spartakiádní vrah (1999) a krimifilm Silnější než já (1990).
