Jak dostat dítě od displeje? 10 tipů od expertů pro rodiče

Tráví vaše dítě příliš mnoho času s mobilem v ruce nebo za počítačem? Online svět a sociální sítě nabízí spoustu možností komunikace i zábavy. Paradoxně v nás ale mohou způsobovat sociální izolaci, digitální samotu i špatnou náladu a nezájem. Je proto dobré znát digitální návyky vašich dětí. Server Lidovky.cz ve spolupráci s projektem Replug me připravil 10 tipů, jak dětem pomoci uhlídat zdravou míru času stráveného v online světě.

10. Mobil nesmí na záchod a v noci do pokoje!

Jak čelit digitální samotě a sociální izolaci.

Mobil je přístroj jako každý jiný. Má nám sloužit. Často není důvod si ho brát do těch nejosobnějších prostor, jako je pokoj nebo záchod. Děti se často neudrží, je mnohem lákavější dívat se na youtube videa do pozdní noci, než číst knížku. Je to stejné, jako když si před sebou necháte otevřenou čokoládu nebo chipsy a snažíte se odolat.



V určité fázi, kdy jsou děti na mobilech a internetu více hodin denně, stává se pro ně těžší odolat svodům a mobil si nevzít do ruky. Pokud přístroj necháme dítěti přes noc v pokoji, neumožňujeme mu tedy, aby jeho užívání omezil. Alespoň ze začátku potřebuje vaši pomoc.

Můžete si například určit nabíjecí místo v domě, kam ho všichni na noc budete odkládat. Z teplé postele se hůře vstává 10krát za noc, abyste zkontrolovali notifikace, než když máte mobil u hlavy.