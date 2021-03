Jak fungují proticovidová opatření? Blatný slíbil příští týden dodat opozici podklady k efektivnosti

Praha Opoziční strany by měly podklady o efektivitě protikoronavirových opatření obdržet v pondělí, sdělili v pátek předsedové Pirátů Ivan Bartoš a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan.

Další schůzka s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) zatím podle Rakušana není svolána, Bartoš chce příští týden jednat s vicepremiérem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO). ODS plánuje podle předsedy Petra Fialy příští týden jednat s koaličními partnery KDU-ČSL a TOP 09, s občanskodemokratickými hejtmany a zástupci v regionech.

Opoziční politici jednali s Blatným ve středu. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) i Piráti a STAN podle tehdejšího vyjádření chtějí posoudit nutnost pokračování nouzového stavu podle vývoje epidemie v příštím týdnu. Vláda bude o žádosti o prodloužení stavu nouze rozhodovat v pondělí, podle Blatného epidemická situace vyžaduje prodloužení opatření navázaných na nouzový stav za 28. březen, potažmo až do velikonočních svátků, tedy včetně 5. dubna.



„Zatím jsme vyhodnocení efektivity opatření nedostali. Čekáme na pondělí, kdy nám to přislíbili. Efekt opatření přece musí umět vyhodnotit. Jednáme s ministry neustále. Chtěl bych se ještě příští týden sejít s panem ministrem Havlíčkem,“ napsal ČTK Bartoš. Důležité podle něj není opatření jen zavádět, ale především vyhodnocovat. „Zajímá nás zejména zlepšení očkovací strategie, přesná data a efektivita uzavření okresů, ale také dopady našich návrhů: testování ve firmách a zvýšení nemocenské,“ doplnil.

Opatření, která se na základě dat ukážou jako neúčinná, budou chtít Piráti zrušit. Bartoš zmínil například nošení roušek na místech, kde nejsou žádní další lidé, nebo omezení vycházení do přírody jen na území obce. Ve čtvrtek kabinet rozhodl, že volnočasové aktivity budou povolené v celém okresu. Součástí pirátských návrhů je též aktivní příprava opatření, jež by pomohla brzkému návratu žáků do škol. „Pro takový krok ale prosazujeme princip teritoriality, tedy že by rozhodovali jednotliví zřizovatelé a ředitelé škol samostatně,“ poznamenal Bartoš.

Podle pirátského předsedy se málo očkuje, vláda také musí řešit kontrolu dodržování karantény. Opatření související s testováním a trasováním nemohou fungovat, pokud nebude moci karanténu nemocných kromě hygienických stanic kontrolovat například policie, míní.

„Konkrétní data o dopadech vládních opatření by nám měl pan ministr (Blatný) dodat do pondělí, zatím je nemáme,“ poznamenal Fiala. Příští týden chce ODS jednat s koaličními partnery, hejtmany a zástupci v regionech. „Přišli jsme s vlastním plánem dalšího postupu, vláda zatím nic takového nepředložila,“ dodal předseda občanských demokratů.

Koalice Spolu minulý týden představila plán návratu ČR k normálnímu životu, počítá se třemi variantami vývoje pandemie. Odvíjí se od toho, jak rychle se podaří snižovat počty nakažených a hospitalizovaných. Je rozčleněn do sedmi termínů mezi koncem března a začátkem srpna a obsahuje scénáře postupného uvolňování opatření v jednotlivých oblastech.