‚Feri nemá žádné politické dvojče.‘ Koalice Spolu řeší, jak nepřijít o mladé voliče

Praha Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) zažívá horké chvilky. Kvůli rezignaci Dominika Feriho, obviněného ze sexuálního násilí, musí nyní najít náhradu za jednu z hlavních tváří své kampaně, a také zaplnit prázdné místo na kandidátní listině do podzimních voleb.

V Poslanecké sněmovně mladého politika zatím zastoupí režisérka Olga Sommerová. Od té se očekává, že bude ve sněmovně hájit veřejnoprávní média, zejména Českou televizi, a propagovat podporu kultury.

Těžším úkolem bude nahradit Feriho místo na pražské kandidátní listině koalice Spolu. Na té byl dosud na čtvrtém místě, coby druhý kandidát TOP 09 po předsedkyni strany Markétě Pekarové Adamové. Pražské předsednictvo ve čtvrtek doporučilo na prázdnou pozici dosadit Michala Zunu, radního Prahy 2. Ten shodou okolností letos v březnu propagoval založení centra pro oběti sexuálního a domácího násilí. Zuna je nyní na 11. místě kandidátky, jeho „přestup” musí nejprve schválit výkonný výbor TOP 09.

Markéta Pekarová Adamová @market_a https://t.co/8k8KcibzPT • Vznesená obvinění proti Dominiku Ferimu jsou velmi závažná, vyjadřujeme podporu všem, kteří mohli být obětí takového jednání. • O případné vině musí rozhodnout soud. • Do prošetření vyzýváme Dominika Feriho, aby přerušil své členství ve straně. oblíbit odpovědět

Server Seznam Zprávy v sobotu uvedl, že kandidátní listinu by mohl doplnit starosta Prahy 7, Jan Čižinský. Současní kandidáti do desátého místa by se posunuli o jeden bod výše, čímž by se uvolnila 11. pozice. Na tu by se mohl dostat právě Čižinský. Pražský politik má přerušené členství ve straně KDU-ČSL, a to kvůli vlastnímu projektu Praha Sobě.

Pekarová Adamová je Čižinského kandidatuře údajně nakloněna, proti je ale například předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil či starostka Prahy 2 Jana Černochová (za ODS). V kuloárech se prý nyní diskutuje o možném ústupku Čižinského výměnou za umístění na listinu. Praha Sobě by například v kampani před komunálními volbami v roce 2022 nevystupovala proti ODS, naznačuje Seznam.

Feri nemá politické dvojče

Kromě hledání Feriho náhradníků čelí pravicová koalice širšímu problému - jak upravit předvolební kampaň a nepřijít o mladé voliče? Vedení Spolu zatím s jasnou strategií nepřišlo, na mladou generaci chce ale cílit i nadále.

„Dominik Feri nemá žádné politické dvojče. Jeho způsob komunikace byl i v rámci koronavirové krize ojedinělý a získal mu obdiv řady mladých lidí. Máme ale řadu mladých lidí, kteří za sebou mají zajímavé projekty,” uvedla Pekarová Adamová v rozhovoru pro iRozhlas.

Spolu_Koalice @SpoluKoalice Kampaň "MÁM HLAS" a @DominikFeri. Tahle kampaň pro mladé bude mít grády. Sledujte nás na https://t.co/1JrFwWxA5t. Pokud chcete mrknout na program, tak tady ▶️https://t.co/zFGLkWJoS8. #SPOLU https://t.co/5NvjH27aw4 oblíbit odpovědět

Feri byl hlavní tváří kampaně Mám hlas, která využívala jeho osobního prvku - černého vykřičníku na žlutém pozadí, který poslanec používal na sociálních sítích při vysvětlování pandemických opatření. „Tento rok se jako mladí lidé přihlásíme o slovo,” stálo na propagačním materiálu. Skrze Mám hlas chtěla koalice vysvětlovat mladým, jak fungují volby, jaké hodnoty seskupení zastává a její součástí měl být i speciální podcast, moderovaný právě Ferim.

Po vypuknutí skandálu se po kampani slehla zem. Feriho nejprve na žlutém plakátu nahradil mladík z fotobanky, nyní už web Mám hlas neexistuje vůbec. Místo něj je uživatel rovnou přesměrován na stránky Spolu.

Jak moc velkou ztrátu ve volebním výsledku Feriho pád přinese, není zatím jasné. I přes jeho popularitu má stále nejvíc mladých hlasů koalice Pirátů a STAN. Ti mají podle květnového průzkumu od agentury Data Collect čtyřicetiprocentní podporu mezi lidmi od 18 a 29 lety. Pro Spolu by pak v této kategorii volilo asi 25 % lidí.

Ferimu, který plánuje obvinění proti sobě řešit soudně, nepomáhají ani screenshoty jeho starších soukromých příspěvků na sociálních sítích, které nedávno pronikly na veřejnost. Feri na nich uráží některé studenty, kteří ho žádali o rady ohledně maturit. „Drž hubu a běž se učit,” stojí v jednom z nich.

Rozkol uvnitř TOP 09

Uvnitř TOP 09 způsobily nařčení ze sexuálního predátorství četné roztržky. Strana v oficiálním vyjádření označila zveřejněná obvinění za neakceptovatelná, někteří členové se ale Feriho zastávají.

Čestný předseda Karel Schwarzenberg ve vyjádření pro deník Právo obvinění bagatelizoval s tím, že „kluci v jeho věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat je do postele.“

Bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek Feriho označil za frajera za jeho „vyzrálou“ reakci. Podobně se vyjádřil i první místopředseda strany Tomáš Czernin, který svědectví žen zpochybnil a dodal, že kauza je politicky motivovaná.

Na to reagoval podnikatel Ondřej Kania, který pohrozil, že z TOP 09 vystoupí, pokud se oba muži za své „nehorázné“ výroky neomluví. „Pokud někdo zlehčil výpověď obětí, tak se za to skutečně omlouvám, protože to považuji za nepřijatelné,” řekla později předsedkyně Pekarová Adamová.

Podle některých komentářů je pro stranu záchranou, že do voleb nekandidovala sama. „TOP 09 má teď štěstí, že je v rámci koalice, protože tento skandál by pro ni byl smrtelný,“ uvedl politolog Jakub Lysek pro Deník N.

Aféra na právnické fakultě

Feriho případ v Česku zažehl živou debatu o problematice sexuálního obtěžování a jeho bagatelizaci. Kromě politiky kauza dopadla i na právnickou fakultu UK, kde Feri studoval. O jeho nevhodném chování se zde totiž podle dostupných informací již dlouho proslýchalo a na školu se nyní snáší obvinění, že nedokázala obtěžování učinit přítrž.

Server Novinky v sobotu přinesl svědectví dívek, které byly na seznamovacím kurzu tlačené ke svlékání v rámci skupinové soutěže. “Když jste v týmu, kde jste spíše introvertní a necítíte se na to, zatímco ostatní nemají s nahotou problém, tak se prostě svléknou, a ještě vás donutí skupinovým nátlakem,“ uvádí jedna z oslovených dívek.

Fakulta v reakci uvedla, že účast na soutěži byla dobrovolná a všichni účastníci byli dospělí a zodpovědní sami za sebe. Slíbila ale, že průběh budoucího seznamovací kurzu bude více sledovat. Univerzitu kritizovala Johana Nejedlová ze spolku Konsent, který bojuje proti sexuálnímu obtěžování. Podle ní škola selhala, když nenabídla žádnou platformu, která by nevhodné chování či násilí řešila. Děkan fakulty Jan Kuklík v souvislosti se zjištěním novinářů uvedl, že zřídí institut ombudsmana, na kterého by se studenti mohli s podobnými problémy obracet.

Dominik Feri byl mezi mladými Čechy velmi populární. Ještě coby radní Teplic objížděl střední školy po celé republice, kde přednášel o svém veřejném působení a snažil se ve studentech vzbudit zájem o politiku. V roce 2017 se pak dostal z nevolitelného místa na kandidátce TOP 09 dostat do Poslanecké sněmovny, a to díky enormnímu počtu preferenčních hlasů. Straně tak pomohl vůbec překročit nutnou pětiprocentní hranici. Jeho popularitu dokládá také počet sledujících na instagramu, přesahující jeden milion.

Feriho kariéru prozatím ukončila svědectví o nevhodném sexuálním chování, které přinesl Deník N a Alarm. Politik v reakci oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát a nebude kandidovat v podzimních volbách. V pátek pak po výzvě vedení strany vystoupil z TOP 09. „Informace o Dominiku Ferim, které se objevily v médiích, pokládáme za velmi závažné. Obvinění a jednání, které mu je připisováno, považujeme za neakceptovatelné nejenom pro veřejné činitele, ale také pro kohokoliv jiného,” napsala strana ve vyjádření.