Jak poznat závadné hovězí z Polska? Ptejte se řezníků, pozorně čtěte etikety

PRAHA Přibližně 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek skončilo v Česku. Téměř polovina z toho se již dostala do tuzemských prodejen a restaurací. Jak poznat, zdali pořizované maso není závadné? Server Lidovky.cz přináší návod, jak si při koupi ověřit jeho původ.

O to, jaké zboží prodejci nabízejí, by se měl pro svůj klid zajímat každý zákazník. Nejedná se přitom o nic náročného. Ty nejdůležitější informace o potravinách lze vysledovat při nakupování během několika sekund.



U hovězího masa, stejně jako u vepřového, drůbežího, skopového a kozího, platí z nařízení Evropské unie povinnost, že musí být opatřeno informacemi o svém původu. Konkrétně hovězí by pak mělo obsahovat: registrační číslo zvířete nebo skupiny, schvalovací číslo jatek, schvalovací číslo bourárny, zemi narození, zemi výkrmu/chovu a zemi porážky. Právě z těchto údajů lze následně vyčíst přesnou „minulost“ masa.

Povinné označování masa.

„V případě nebaleného masa se povinné údaje o původu uvedou v blízkosti místa nabízení masa k prodeji, například na informační tabuli nebo na štítku umístěném na prodejní vitríně,“ přiblížil Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy. Řezník, případně personál prodejny by zároveň měl na požádání doložit, od koho bylo maso pořízeno.



Nakupují-li zákazníci maso balené, pozornost by měli soustředit na takzvanou identifikační značku uvedenou na etiketě. Jde o malý ovál, jenž ukrývá zkratku země, z níž výrobce pochází, jeho veterinární schvalovací číslo a zkratku slov Evropské společenství, tedy ES. Například písmena CZ na začátku identifikátoru by tak znamenala, že maso je původem z Česka.

Ministr Toman: Kupujte české maso

Podle přiděleného čísla uprostřed značky lze zároveň na stránkách Státní veterinární správy dohledat detaily ke konkrétnímu výrobci. Hovězí dovezené z polského masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde se porážely nemocné krávy, nese označení PL14160202WE.



K tomu, aby se lidé důsledně zajímali, jaké maso ve skutečnosti kupují, vybídl již minulý týden také ministr zemědělství Miroslav Toman. „Vyzývám spotřebitele, aby do vyřešení kauzy co nejvíce preferovali maso z tuzemských chovů a u toho dovozového, zejména z Polska, dbali na dohledatelnost, respektive aby se mu důsledně vyhýbali,“ doporučil poté, co se ukázalo, že maso z problematických jatek se dostalo rovněž na český trh.

Dohromady 56 ze 137 kilogramů, které doputovaly k tuzemským spotřebitelům a do restaurací, se podle Státní veterinární správy (SVS) spotřebovalo v pražských restauracích. Dvacet kilogramů prodal řezník zákazníkům v severočeském Varnsdorfu. Dvě dodávky o hmotnosti 40 a 21 kilogramů byly rozprodány v Kostelci nad Labem na Mělnicku.

Aféru s hovězím masem z Polska odstartovala potají natočení reportáže zpravodajské televize TVN24. Ta zachycovala porážku nemocného dobytka. Pracovníci masokombinátu podle ní viditelně zkažené části masa sice odřezávali a vyhazovali, zbylé dílky ale distribuovali na trh. Podle agentury DPA šlo dohromady zhruba o 9,5 tuny hovězí, třetina z toho měla jít do zemí Evropské unie. Jatka už kvůli tomu přišla o licenci k provozu.



Čeští veterináři s policisty a celníky v důsledku toho začali v úterý kontrolovat kamiony s potravinami ve čtyřech krajích, které sousedí s Polskem. V zemi prezidenta Andrzeje Dudy od pondělí rovněž působí evropští inspektoři. Zjišťuji podrobnosti porážek nemocných krav.