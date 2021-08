Jak přilákat více voličů? Nové koalice mají před sebou složitý úkol a čas se jim krátí

Dlouho to vypadalo, že důvod, proč vznikly, se naplňuje. Koalice, které do vínku svého zrození vložily především spojenectví proti Andreji Babišovi, daly jeho hnutí v průzkumech několikrát zabrat. Piráti se Starosty měli jeden čas jednoznačně největší přízeň, ODS, TOP 09 a KDU pod hlavičkou Spolu dýchaly vládnímu hnutí na záda z druhé strany. Teď, pár měsíců před volbami, se ANO opět dostává do popředí. To ale podle odborníků nemusí ještě nic znamenat. Nové koalice, a tedy i nové značky, mají dle nich stále ještě čas přilákat nové příznivce.