Jak se cvičí na obří přehlídku 28. října? Vojákům pomáhá dron, největší potíže mají s rukama

BECHYNĚ Největší vojenská přehlídka v samostatné historii čeká Evropskou třídu v pražských Dejvicích. Na dvě stovky kusů techniky, a hodně přes dva tisíce pochodujících příslušníků ozbrojených sil, policistů, záchranářů a hasičů. Akce takového měřítka si žádá pečlivou přípravu. Proto cvičí vojáci už od středy na bývalém vojenském letišti u Bechyně, ze kterého vám server Lidovky.cz přinášejí exkluzivní reportáž.

„Natočte tu bradu! Ať je to na baretech zezadu vidět!“ burácí ze zesilovačů pevný hlas zvyklý udílet rozkazy. Brady pochodujících povylezou výš a během míjení pódia se točí vpravo. Dnes už neudržovanou letištní dráhu rozeznívá rytmické dopadaní podrážek vojenských bagančat, reproduktory to doprovázejí armádní pochodovou muzikou Ústřední hudby Armády České republiky. Nad hlavami cvičenců krouží dron. „I tohle je součástí vojenské přípravy,“ říká zástupce velitele pozemních sil plukovník Petr Procházka, který s mikrofonem upozorňuje procházející oddíly na nevhodné rozestupy či pohyby rukou.

V areálu bývalého vojenského letiště v jihočeské Bechyni se sešlo na dva tisíce tři sta mužů a žen ve všech možných odstínech zelené. Vojáci a vojačky mají před sebou následující dny jasný úkol. Na oslavu sta let od založení republiky musí precizně nacvičit vojenskou přehlídku, která proběhne 28. října na Evropské třídě v Praze a bude zřejmě největší v historii České republiky.



Zatím neslyšně stojí v Bechyni v několika dlouhých řadách pečlivě vyrovnaná asi stovka armádní techniky, které se v metropoli před prezidentem projede také. Upravené vozidla Land Rover s označením Kajman se zatím skrývají pod plachtami, podobně také armádní čtyřkolky. Za to tanky T-72 jsou vystaveny rozmarům podzimního počasí. Na přehlídku dostaly, stejně jako vozidla Pandur, zbrusu nový nátěr, aby se zahladily stopy po šrámech ze cvičení. Obrněná vozidla Dingo se zase představí ve své maskovací variantě, vše už je nachystané v perfektním stavu.

Diváci to v Dejvicích možná nebudou čekat, ale po Evropské třídě uvidí projíždět také člun. Ten bude součástí vleku mobilní pontonové mostové soupravy. Projede také pojízdná dílna, jeřáb či vozidlo T-815-7 PRAM, což je zvláštní obrněná verze Tatry. Ze zvláštních jednotek nastoupí kynologická jednotka se psy či jízdní jednotka policie na koních.



Pro maximální možnou přesnost nácviku je na dráze v Bechyni kovovými přepážkami vymezený přibližný model asi osmi set metrového úseku Evropské třídy, na kterém bude přehlídka probíhat. Rovná trasa je zakončená provizorním pódiem, kde bude při ostré akci sedět prezident Miloš Zeman. Několik metrů před každým oddílem pochodují nosiči bojových zástav, které zatím nahrazují dřevěné tyče.

Finální úpravy na vozidle Pandur.

Podle baretů lze také spolehlivě poznat, ke které části armády ten který oddíl patří. Zelené barety značí běžného příslušníka pozemních sil, červené zase člena brigády rychlého nasazení. Šedé barety patří „záložákům“, oranžové záchranářům a modré příslušníkům letectva. Některé oddíly pochodují ve vícebarevném složení, ty jsou složeny ze záložních sil. Vojáci si však nevšímají jen své vlastní výstroje, co chvíli kdosi v nastoupených oddílech natáhne ruku, aby kolegovi či kolegyni před sebou poupravil límeček, narovnal baret nebo pootočil přetočený popruh zbraně. Snaha o dokonalost je ze zúčastněných znát.



Největší problém podle slov několika důstojníků na velitelském stupínku stále dělají pohyby rukou, plukovník Procházka instruuje procházející vojáky a vojačky, aby rukou, ve které nesvírají zbraň, máchali podél těla přirozeněji a do rytmu pochodu. „Důležité je samotné provedení cviku. A pak hlavně jednotnost, všechno musí být stejné. Bez ohledu na velikost celku,“ říká plukovník v průběhu krátké pauzy, během níž se vojáci mohou krátce občerstvit.

Jdou se ale také do velitelského stanu podívat na záběry z dronu a rozebrat vlastní chyby. „Možná vám přijde, že to přeháníme. Ale detailů, kterých si budou muset během průchodu kolem hlavní tribuny všímat, je tolik, že je musíme tlačit do toho, aby to trochu přeháněli,“ popisuje Procházka dril, během něhož si celou trasu všichni několikrát projdou. Nic jako přehnaný perfekcionismus tady neexistuje.



Ne všichni se ale přímo podílejí na nácviku pochodů, který v Bechyni běží už od 15. října. Patřičně se o muže a ženy v baretech a helmách postarat je nutné i v zázemí. Kvůli tomu vyrostla podél ranveje stovka velkých stanů a několik mobilních sociálních zařízení. Jsou tu tak i kuchaři, pracovníci logistiky, technici a pochopitelně štáb. Na zajištění všeho potřebného byl nasazen celý patnáctý ženijní pluk, podíleli se ale také příslušníci čtrnáctého pluku logistické podpory a třináctého dělostřeleckého pluku.

Plánek stánku v klidové sekci přehlídky. Plán statických ukázek na Letné.

Díky posilovně v nedalekých kasárnách si mohou vojáci trochu fyzického tréninku ještě přidat, otevřen pro ně byl i běžecký ovál. V jídelně mají každý večer promítání filmů, chystá se už také pódium vedle jídelny, na kterém v neděli zazpívá vojákům zpěvačka Olga Lounová.



Nácvik přehlídky se koncem týden dostává do finální fáze, pětadvacátého října už proběhne kompletní generální zkouška. Podobně velká přehlídka proběhla před deseti lety, tehdy ale nebyly součástí programu ukázky na Letné, které budou probíhat letos souběžně s přehlídkou v Dejvicích. Brzy se k nacvičujícím vojákům přidají také policisté, hasiči, celní správa a pražští policisté.