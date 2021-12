Jak se mají zdravotníci bránit agresi? Nejlepší je se proti ní hned vymezit a tím si i ulevit, radí psycholožka

Zuzana Masopustová

Lidovky.cz: Zdravotnické autority, personál nemocnic, ale i politici čím dál častěji čelí osobním útokům a výhrůžkám. Proč zrovna oni jsou terčem takových útoků?

Jde o vygradování celého souboru příčin. Pandemie koronaviru se z mnoha různých důvodů stala tématem, které dělí společnost. Jde to až do extrémů, kdy část populace nevěří, že je covid opravdu tak důležitý, a možná i z celé situace viní právě zdravotníky. Část lidí má také obrovský strach z vakcinace, zejména kvůli různým dezinformacím. Pokud jim člověk podlehne a je přesvědčen o osobním ohrožení, jeho reakcí může být právě ona agrese. Takový jedinec pak dokonce může mít i pocit hrdinství, s čímž se velmi těžce zachází. Pro část lidí je to i součást jejich snahy o zviditelnění se, někteří z těch, co různě napadají veřejně známé osoby, si to natáčejí a posléze umisťují na sociální sítě.