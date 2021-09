Jak se mění delta? Člověk ‚prská‘ do okolí více částic, respirátory mají stále smysl, tvrdí odborníci

Covid se neustále zdokonaluje a hledá cesty, jak nakazit co nejvíce lidí. Nová studie virologů z Marylandské univerzity ukazuje, že koronavirus se evolučně mění tak, aby se lépe přenášel vzduchem a byl rychlejší. V podstatě to znamená, že člověk nakažený deltou vydechuje do okolí daleko více virových částic, než kdyby se infikoval původním kmenem z loňského jara.