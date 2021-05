PŘEHLEDNĚ: Co všechno v pondělí otevře, jak se změní pravidla a kde děti půjdou do školy?

Praha Dnes se zase o trochu přiblíží život předcovidovému normálu. V některých krajích ale více. Plošně se po republice otevírají provozovny tělových služeb jako kadeřnictví, kosmetika či masáže. Vždy ale jen maximálně ve dvou otestovaných lidech v kontaktu a s respirátory.

Návrat dětí z druhých stupňů základních škol do tříd se týká jen Středočeského, Libereckého, Plzeňského, Pardubického, Královéhradeckého a Karlovarského kraje a také Prahy. Na své si v těchto regionech přijdou i milovníci umění: otevřou se jim galerie a muzea.

Na otevřené restaurace si počkáme zřejmě nejméně do 17. května, zatímco maloobchod začne fungovat už 10. května.

Mateřské školy

Nadále platí výjimka mateřinek z testování na covid či povinnosti nosit roušku v regionech, kde jsou již školky kompletně v provozu. Ode dneška k nim přibude Praha, Středočeský, Liberecký a Pardubický kraj. Ve zbytku regionů mohou do mateřinek pouze děti v předškolním věku či ty z rodin zdravotníků a dalších vybraných profesí. Stejná pravidla platí také pro dětské skupiny.

Základní školy

Pro základní školy nastává největší změna, alespoň v šesti zmíněných krajích a v Praze. Doteď usedali do lavic formou rotační výuky – týden ve škole, týden doma – žáci prvního stupně. K nim přibude i druhý stupeň. Školáci prvních až pátých tříd si trochu oddechnou: testování neinvazivní antigenní variantou je čeká už jen jednou týdně. Totéž platí i pro učitele a nepedagogické pracovníky škol. Naopak vracející se druhé stupně najedou na režim dvou testů týdně.

Stejná pravidla ode dneška mají i nižší ročníky víceletých gymnázií. Roušky zůstávají povinné. Ve zbylých sedmi krajích by se školy měly otevřít pro rotační výuku kompletně 10. května.

Střední školy

Třídy středních škol zatím zůstanou prázdné, zaplnit by se mohly až od 17. května tak, jak bylo naplánováno ve vládním rozvolňovacím balíčku číslo čtyři. Praktická výuka nyní zůstává umožněna prezenčně, teoretická probíhá i nadále online formou.

Vysoké školy

Od pondělí 26. dubna se vysokoškolští studenti mohli vrátit k výuce v prostorách škol v praktických, laboratorních, experimentálních a uměleckých předmětech. S návratem všech studentů VŠ k praktické výuce vláda počítá od 10. května. Na jejich testování poskytne vysokým školám ministerstvo financí 50 milionů korun.

Tělové služby

Kadeřnictví, masážní či kosmetické salony – všechny služby péče o tělo mohou ode dneška otevřít s podmínkou negativních testů pro klienta i poskytovatele. Platnost PCR testů bude týden, antigenních tři dny. Po celou dobu bude povinná ochrana dýchacích cest.

Například kadeřníci budou mít nově povinnost shromažďovat o zákaznících údaje kvůli možnému epidemiologickému šetření. Proti tomu už se ohradil Úřad pro ochranu osobních údajů; opatření má za nezákonné.

Jak se testovat

Ode dneška již máte možnost navštívit v módu „jeden na jednoho“ tělové služby zmíněné výše. Potřeba bude negativní test. Využít k tomu lze tradiční testovací místa, přičemž PCR testy vydrží v platnosti týden, zatímco antigenní tři dny. Ve stejné kategorii jsou také samotestovací sady, které bude možné využít přímo na místě provozovny. Jejich vyhodnocení trvá zpravidla okolo 10 až 15 minut.

Neznamená to ale, že je potřeba pro každou návštěvu provozovny spěchat na nový test, zvláště pokud už máte test za sebou v zaměstnání či škole. Provozovatelé služeb tak budou uznávat také doklad o provedeném testu z vašeho zaměstnání, případně čestné prohlášení o testu provedeném ve škole.

Muzea a galerie

Nově se dnes za přísných hygienických podmínek otevírají ve stejné sedmici krajů, kde se vrací žáci druhých stupňů ZŠ, také prostory muzeí a galerií.

Zbytek služeb a obchody

Ostatní služby, včetně zahrádek restaurací, si musejí počkat ještě nejméně dva týdny – nejdříve se otevřou 17. května. Vše bude záležet na aktuální incidenci nových případů na 100 tisíc obyvatel. Maloobchod otevře za zpřísněných podmínek své dveře zákazníkům 10. května.

Existuje sice teoretická možnost, že se epidemiologická situace zlepší natolik, že obchody otevřou už po tomto víkendu, to by ale musela týdenní incidence celorepublikově klesnout pod 100 případů na sto tisíc obyvatel či velmi blízko k této hodnotě. Podle Havlíčka je to krajně nepravděpodobné. Momentálně je hodnota plošně pro celé Česko na čísle 137.