Jak se z Čechů stávají pašeráci. Kurýři se časem promění ve verbíře, k oslovení dojde v cizině

V zahraničních věznicích sedí aktuálně kolem 650 Čechů. Nejčastěji – podobně jako mladou Češku Terezu Hlůšková – tam skončili kvůli drogám. Loni bylo za drogové delikty v cizině vězněno 74 českých občanů. Údaje za letošní rok budou přesně známy až v lednu, ministerstvo zahraničí to zpracovává zpětně. „Mezi ostatní nejčastější kriminální činy, za které bývají Češi v zahraničí odsouzeni, patří zejména krádeže a násilná trestná činnost,“ doplnila Davidová.

Z kurýra verbířem

Ve většině případů Češi míří do zahraničních věznic právě kvůli pašování drog. „Nejvíce jde o pašeráky, nebo takzvané kurýry,“ potvrdil webu Lidovky.cz ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. K této ilegální činnosti si přitom „přičichnou“ až v cizině. „Není to tak, že by byli zverbováni na našem území. Velmi často jde o české občany, kteří v cizí zemi žijí, třeba tam studují či pracují a podobně. Obvykle je organizátoři mezinárodních skupin nalákají až v zahraničí,“ popsal Frydrych.